Pagelle Nuovi Singoli 31 luglio a cura di Fabio Fiume.

E ci siamo! Siamo arrivati all’ultima tornata di pagelle per quest’anno. Già perché considero da sempre Settembre come il reale inizio di un nuovo anno. Ripartono le scuole, riparte il lavoro dopo le vacanze, la vita torna ad essere più seria, si torna a stare più in casa. Io vi saluto quindi con quest’appuntamento fisso, che tanto successo riscuote e che è molto atteso, come anche criticato. Però è fatto con dedizione, passione, stanchezza; e non pensate mica sia facile sentire tutte le settimane valanghe di pezzi nuovi? Vabbè leggete pure con l’umore che più vi aggrada e fatevele bastare… fino a Settembre. Ciaooooooooo

Arisa – Ricominciare ancora

L’elettronica è una possibilità per Arisa, uno stile in cui la sua voce, inopinabilmente bellissima, può trovare una valvola di sfogo ulteriore rispetto alle ballate o al vintage, già ampiamente esplorati.

Questo pezzo ha delle buone possibilità di persuadere il pubblico ed indirizzarlo verso queste nuove possibilità. Avete presente l’album “Sospesa” di Antonella Ruggiero ? Ecco, Arisa in un disco così sarebbe più che perfetta. Livello buono.

Sette

Asini Che Volano – Ullalla

Divertissement fatto di assemblaggio di cose sentite, rivisitate senza troppa originalità ma combinate in maniera per lo meno ordinata. E’ un classico brano estivo, di quelli che vorresti dimenticare già prima che Agosto giri la sua seconda settimana di calendario.

Quattro

Federico Avallone & Shooker – Cia- ciaone

Salvo di questo pezzo solo il basso funkeggiato che fa tanto anni 70. Il cantato invece fa molto Paolo Meneguzzi 15 anni fa e “cia ciaone” è qualcosa che proprio non si può sentire! Meno male che c’è quel basso di cui prima, perché altrimenti l’insufficienza sarebbe stata molto più pesante.

Quattro

Blanco – Notti in bianco

Rapper con tendenze al punk e più di una possibilità ( da educare un po’ ) di cantare in maniera più credibile, dove per cantare intendo dire, seguire una melodia. Nel genere che ha deciso di proporre non è certo necessario e lui è anche credibile e bravo, solo che potrebbe stancare in fretta, quindi migliorare, allargare le possibilità espositive non guasterebbe. Comunque più che sufficiente.

Sei ½

Chianluca – Presenze nel vento

E’ una composizione che riporta a tempi fa; parlo proprio dal punto di vista dell’approccio compositivo che non è vecchio però nella resa.

Ci sono vari cambi d’atmosfera, un approccio decisamente più suonato, che si avvicina a situazioni progressive, quasi psichedeliche e molto anni 70, per poi rifugiarsi in alcuni passaggi reggae, altri ancora rock o da sigla o stacchetto di telefilm anni 80. Confonde un po’ la canzone in sé, però l’artista può meritare di esser seguito per capire dove vuole andare.

Sei (di fiducia)

Miki Del Cambio – Ali di cartone

Il cantautore lucano dalla voce acerba ma personale, si propone con questo brano che cammina a metà tra il pop più patinato e la black music di provenienza anni 90 che è stata però defraudata dei bassi. E’ un errore grave perché questi servono a dare spessore, ampiezza dello spettro musicale e proprio una voce come la sua, più improntata sulle alte ed abbastanza sottile, ne ha bisogno.

Cinque

Giuseppe De Simone – Malibu

Il bel sabbiato di Giuseppe qui è praticamente prestato ad un pezzo che sembra uscito dal campionario di Irama . Anzi trovo qualche assonanza tra questa Malibu e Mediterranea, l’attuale singolo in testa alle classifiche di Filippo.

Ne esce però sconfitta chiaramente nella produzione, decisamente più povera. Si sentono delle belle chitarre, che probabilmente sono state base della costruzione del pezzo, ma vengono tenute in sottofondo e non riescono così a far la differenza.

Quattro

Fabio Dondelli – Fra gli alberi

Pezzo girato tutto su pochi accordi che si ripetono. Ha una esposizione che sa di cantautori americani alla Dylan o Simon, per intenderci; questo almeno nelle strofe, poi ha momenti più pop che non sono ai cantautori così comuni. E’ un po’ arduo emergere radiofonicamente con un pezzo del genere, se non in circuiti che passano brani considerati indie; perché questo è veramente indie.

Sei

Frassi – Undici

Testo che è praticamente una filastrocca scritta da un bambino di 7 anni a cui è stato chiesto di scrivere un temino per la compagna di classe che gli piace in rima. Arrangiamento vuoto, di tastierine e poco più. Ah! Il bambino forse non citerebbe Should I Stay or Should I Go… che forse non è nemmeno una citazione… almeno lo spero per i The Clash!

Tre

Riccardo Gori – Sarà sempre così

Sonorità un pochetto abusate a contorno di un testo sempliciotto e pieno di frasi fatte o prevedibili. La voce femminile campionata alla base dell’inciso è l’unica idea un minimo attraente di un brano che però riesce a far capire che lui non è un malvagio vocalist, ma non gli permette certo di esprimersi al meglio, così come è spezzettato nelle dinamiche.

Quattro

