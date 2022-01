Festival di Sanremo 2022. Tutte le schede dei big in gara con i testi delle canzoni, album in uscita, partecipazioni e molto altro ancora...

Festival di Sanremo 2022 testi, album in uscita, partecipazioni e certificazioni.

Il Festival è ormai alle porte, manca una settimana esatta al ritorno di Amadeus sul palco dell’Ariston per la sua terza edizione consecutiva da presentatore e direttore artistico della kermesse.

25 cantanti in gara, di cui tre giovani promossi sul campo, diversi super ospiti svelati e altri ancora da rivelare (da Laura Pausini ai Måneskin, da Checco Zalone a Cesare Cremonini), duetti nella serata di cover, cinque co-conduttrici e, naturalmente, il fulcro di tutto, le canzoni in gara su cui già i bookmaker si sono scatenati (vedi qui).

In questo articolo troverete qui in basso l’elenco, rigorosamente in ordine alfabetico, dei 25 big in gara. Per ognuno di loro, cliccando sul nome, accederete alla rispettiva scheda che vi elenca numero di partecipazione al Festival di Sanremo e piazzamenti, l’album in uscita (se già annunciato, altrimenti verrà aggiunto in corsa), il significato, gli autori del brano e il testo della canzone.

Festival di Sanremo 2022 testi