Sanremo 2022: Mahmood e Blanco – Brividi. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Mahmood e Blanco Brividi testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

La loro è probabilmente la coppia più attesa di questo Festival. Da una parte Mahmood che, dopo anni di gavetta, comprese una partecipazione a X Factor e una a Sanremo giovani nel 2016 con Dimentica, nel 2018 è tornato proprio sul palco di quest’ultima manifestazione nell’anno in cui Claudio Baglioni aveva abolito la categoria Nuove proposte.

Il resto è storia… vittoria a Sanremo giovani, vittoria al Festival di Sanremo 2019 con Soldi e secondo posto all’Eurovision Song Contest. Torna sul palco dell’Ariston per rilanciare il suo secondo album, già certificato disco d’oro, Ghettolimpo.

Nel suo palmares 20 dischi di platino e 9 dischi d’oro.

E poi c’è il fenomeno, la rivelazione musicale dell’ultimo anno è mezzo… Blanco. Artista trasgressivo, irrequieto capace di colpire con brani con un attitudine punk quanto con le ballad. Il suo primo album, Blu celeste, è stato il quarto disco più venduto del 2021 con tre dischi di platino.

Il suo “bottino” totale, in meno di due anni, ammonta a 28 dischi di platino e 7 dischi d’oro.

MAHMOOD e BLANCO BRIVIDI SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Sia Mahmood che Blanco potrebbero far uscire un repack dei loro ultimi album, Ghettolimpo e Blu celeste ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

Mahmood e blanco brividi testo e autori

Brividi è stata firmata testo e musica da Blanco e Mahmood. Nella parte musicale con loro anche Michele Zocca, in arte Michelangelo.

“Dimmi che ho ragione

vivo dentro una prigione

provo a restarti vicino

ma scusa se poi mando tutto a puxxane

non so dirti ciò che provo, è un mio limite

per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.