Sanremo 2022: Highsnob & Hu – Abbi cura di me. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Highsnob e Hu Abbi cura di me testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Sono la coppia che più a sorpreso al momento dell’annuncio del cast dei big in gara al Festival (anche se il nostro sito l’aveva svelata con due giorni di anticipo sull’annuncio ufficiale). Parliamo Ovviamente di Highsnob & Hu.

Highsnob è considerato come uno dei migliori rapper della scena contemporanea attivo da oltre 5 anni. Le sue produzioni sono ricche di suggestioni musicali fuse perfettamente con sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali, in un mix inedito di elementi diversi che ben rispecchiano la sua identità artistica; dal jazz al funky, fino ad elementi di future bass e trap.

Hu, inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Durante gli anni successivi, si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. È tra le pochissime donne nel mondo della musica che canta, scrive, suona e produce le sue canzoni. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico.

Entrambi debuttano sul palco dell’Ariston anche se Hu con Sanremo ha già avuto a che fare e lo ha anche sfiorato. Lo scorso anno infatti era in gara, tra i finalisti di Sanremo giovani, ma non è riuscita ad entrare tra i nomi dei sei prescelti per la categoria Nuove proposte. E quest’anno al Festival ci arriva da big.

Il rapper Highsnob ad oggi ha conquistato due dischi d’oro mentre per Hu nessuna certificazione al momento. Si rifarà con il Festival?

highsnob e hu – Abbi cura di me SIGNIFICATO

E come i due artisti raccontano la canzone in gara…

Abbi cura di te è un brano intriso di autentica verità che ci induce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione.

Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte.

Nonostante il lutto e la sofferenza per la chiusura di una storia sia innata, nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà.

È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sé, ma della consapevolezza che ne deriva, con l’augurio di bene universale

Riguardo alla loro collaborazione commentano: “Condividiamo la grande passione per la musica, il vero motore nonché l’energia positiva che smuove le nostre anime, ci lega poi una verità spassionata e profonda. Non abbiamo mai avuto il minimo dubbio sul nostro incontro e siamo a supporto morale uno dell’altro.”

ALBUM

Al momento non sono state rilasciate ancora notizie sui due progetti degli artisti.

highsnob e hu – Abbi cura di me testo

“Come tagli sopra le mie mani

queste lenzuola sanno ora come ti chiami

in questo gioco quando hai vinto hai perso

esseri umani senza essere umani…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.