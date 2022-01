Highsnob e Hu raccontato il loro brano in gara a Sanremo 2022, “Abbi cura di te”

Highsnob e Hu sono una delle coppie inedite che vedremo sul palco dell’Ariston. Il loro brano, Abbi cura di te, è stato l’ultimo ad arrivare ad Amadeus e il primo ad essere scelto, come dichiarato dal direttore artistico stesso.

I due artisti non sono noti a tutti, per questo andiamo a conoscerli meglio insieme…

Highsnob e hu insieme per abbi cura di te

Highsnob, all’anagrafe Michele Matera debutta come solista nel settembre 2016 con il singolo Harley Quinn (certificato disco d’oro), in cui si evidenzia per la capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti derivanti dal rap classico.

Nel coso della sua carriera ha pubblicato oltre 30 brani e un disco da indipendente Bipopular (Believe) uscito nel 2018. Tra i suoi brani più virali ci sono La Tocco Piano, Wannabe, Wannabe 3, Bugie da bere, 23 coltellate e Per odiarti Non Ho tempo.

A ottobre 2020 pubblica il suo secondo album Yang con Sony Music Italy. Nel disco collaborazioni con Mambolosco, Nitro, Samuel Heron, Axos, Pacestema, e produzioni di Datboidee. Il nuovo disco è atteso dopo il festival.

HU, Federica Ferracuti (classe ’94), è una cantante, producer e polistrumentista Italiana.

Inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Negli anni approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico HU.

Nel corso degli ultimi due anni firma diversi lavori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, Anotherness per Malloni e il Night Trailer Generator per Jagermeister. Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello JAGER MUSIC LAB che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali.

Nell’estate del 2020 esce “NEON” il singolo che apre il nuovo percorso musicale di HU che, nel settembre dello stesso anno entra a far parte di Warner Music Italy e partecipa all’edizione di AmaSanremo (Sanremo Giovani) del 2021 con il brano “OCCHI NIAGARA“.

Nel maggio del 2021 esce “END“, il singolo che apre una lunga estate di concerti che la portano a calcare alcuni tra i palchi più grandi d’Italia, sia come artista, sia come Polistrumentista nel Fortuna Tour di Emma Marrone. Nell’autunno del 2021 viene selezionata tra gli artisti RADAR di Spotify. Nello stesso periodo esce con “MILLEMILA“, il suo ultimo singolo scritto co prodotto con Tom Beaver.

Dopo il Festival uscirà il suo nuovo album di inediti.

IL BRANO DI SANREMO

Capaci di unire il pop e il rap con l’elettronica e di affiancarli ad una voce particolare, ad un forte carisma e alla cura dei testi, metto in risalto queste qualità con Abbi cura di te, canzone scritta da Highsnob che sarà co – distribuito da Believe Artist Services e Warner Music Italy.

Ecco come lo raccontano i due artisti…

Abbi cura di te è un brano intriso di autentica verità che ci induce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione.

Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte. Nonostante il lutto e la sofferenza per la chiusura di una storia sia innata, nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà.

È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sè, ma della consapevolezza che ne deriva, con l’augurio di bene universale

Oltre a Highsnob e Hu Abbi cura di te si avvale della preziosa collaborazione di Andry the Hitmaker, beatmaker e pruducer che è riuscito a dare al pezzo quella sonorità contemporanea ed avvolgente unica ed inconfondibile in grado di entrare nelle orecchie sin dai primi ascolti, toccando le corde più profonde dell’anima.

Riguardo alla loro collaborazione i due dichiarano…

Condividiamo la grande passione per la musica, il vero motore nonché l’energia positiva che smuove le nostre anime, ci lega poi una verità spassionata e profonda. Non abbiamo mai avuto il minimo dubbio sul nostro incontro e siamo a supporto morale uno dell’altro.

