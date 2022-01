Sanremo 2022: Yuman – Ora e qui. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Yuman Ora e qui testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, manifestazione svoltasi a dicembre 2021, Yuman, si presenta in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ora e qui.

L’artista ha vinto la manifestazione presentando il brano Mille notti, primo brano in italiano pubblicato dall’artista.

Yuman infatti ha alle spalle una carriera con canzoni in inglese che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival South By Southwest che si svolge ogni anno ad Austin, in Texas. Da anni la discografia italiana punta su di lui e forse quest’anno potrebbe essere l’anno giusto per il cantautore della scuderia Leave Music.

Insieme a lui hanno staccato il pass per Sanremo 2022 anche Tananai e Matteo Romano. Rispettivamente secondo e terzo classificato.

YUMAN ORA E QUI SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente

ALBUM

Al momento non è ancora noto quando uscirà il nuovo album del giovane artista romano d’origine capoverdiana.

YUMAN ORA E QUI testo e autori

Il testo di Ora e qui è di Tommaso Di Giulio mentre La musica è stata composta da Francesco Cataldo e dello stesso Yuman.

“C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

senza mappe, ne scorciatoie, o un’area di sosta

a perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.​