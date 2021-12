Sanremo 2022: ecco i tre artisti di Sanremo Giovani che diventano Big staccando un biglietto per il Festival

Festival di Sanremo 2022 cast completo. Mercoledì 15 dicembre in prima serata su Rai1 è andata in onda la finale di Sanremo Giovani 2021. Un appuntamento importantissimo guidato da Amadeus che non solo ha ospitato tutti i Big di Sanremo 2022 (eccetto Elisa apparsa in collegamento da casa per il Covid) ma ha incoronato i tre artisti arrivati sul podio che diventano big del prossimo Festival di Sanremo.

A votare al 50% Amadeus e al 50% la Commissione di Sanremo giovani formata da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Leonardo De Amicis e Massimo Martelli.

Ma andiamo a scoprire insieme tutto quello che è accaduto durante la serata. In questo articolo potete invece trovare l’elenco completo dei Big del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021, la serata

Amadeus inizia ricordando che i big in gara al Festival, per la precisione 17 di loro, hanno collezionato ben 280 dischi di platino dal 2010 ad oggi.

Entra la prima big che manca dal Festival dal 2012, anno in cui vinse con Non è l’inferno… Emma… “La prima cosa che mi torna in mente di quel Festival è l’orchestra, una magia“. Il suo brano in gara a Sanremo 2022 si intitola Ogni volta è così.

Altro big presentato, un artista che manca da 35 anni, anno in cui vinse con Perdere l’amore, è Massimo Ranieri. Il suo brano è Lettera al di là del mare.

Terzo big presentato è una delle rivelazioni dell’anno, Sangiovanni. Per lui un messaggio da Caterina Caselli, sua discografica, che debuttò al Festival proprio come lui a 19 anni. La canzone di Sangio si intitola Farfalle.

Prima dei 12 giovani in gara è Samia con Fammi respirare. Segue oli? con Smalto e tinta.

Nuova big in gara… la cantante che ha vinto più Festival… Iva Zanicchi. La sua canzone si intitola Voglio amarti. Achille Lauro canterà Domenica con L’Harlem Gospel, uno dei cori più importanti del mondo direttamente da New York.

Tocca quindi Aka 7even che riceve un in bocca al lupo da Gigi D’Alessio e che presenterà Perfetta così e a seguire Michele Bravi in gara con Inverno dei fiori.

Si torna alla gara con Tananai che canta Esagerata e a seguire Vittoria con California.

Nuovi big… arriva Gianni Morandi che torna al Festival a cinquant’anni dal debutto alla manifestazione. Il suo brano si intitola Apri tutte le porte. Ana Mena si presenterà con Duecentomila ore. Segue quindi, in collegamento da casa, Elisa che torna 21 anni dopo la sua unica partecipazione (con vittoria). La canzone è O forse sei tu.

Rkomi debutta a Sanremo e riceve un video di in bocca al lupo da Tommaso Paradiso. La sua canzone è Insuperabile.

Si torna alla gara con il 19enne Matteo Romano che canta al piano Testa e croce.

Arrivano due donne in gara nei big che entrano separatamente… Ditonellapiaga e Rettore. Il brano è Chimica.

Si torna alla gara con la seconda degli artisti selezionati da Area Sanremo, Littamè con Cazzo avete da guardare.

Si prosegue con Yuman e la sua Mille notti.

Si torna ai big con il duo esplosivo… Mahmood e Blanco. Il loro brano è Brividi. “Vengo a Sanremo senza pressioni, solo per divertirmi…” dichiara Blanchito. Segue Giusy Ferreri con Miele. Segue un cantautore apprezzatissimo in Francia… Giovanni Truppi. La sua canzone è Tuo padre, mia madre, Lucia.

Si torna alla gara dei giovani con Esseho e la sua Arianna. Segue il nono cantante in gara… Martina Beltrami con Parlo di te. Si continua con Destro e il brano Agosto di piena estate.

Si torna ai big con Fabrizio Moro che presenterà, dopo due vittorie (una nei giovani e una nei big con Ermal Meta), Sei tu. Tocca a Highsnob & Hu (che lo scorso anno era tra i giovani ma non arrivò a Sanremo). Per loro un filmato dai Negramaro… il brano in gara è Abbi cura di te.

Torna poi giustamente in gara dopo l’ottimo festival dello scorso anno, vissuto però in camera per un caso di contagio nello staff e con un video della prova in onda tutte le sere, Irama. La sua canzone è Ovunque sarai. La rappresentante di lista torna invece con Ciao ciao.

Ultimo due giovani in gara… da Sanremo giovani ovvero senza_cri, da Area Sanremo, con A me e Bais con Che fine mi fai.

Ultimi big presentati… sesto Festival ad oggi per Noemi. Il nuovo brano è Ti amo non lo so dire. Debutto per Dargen D’Amico che riceve il saluto video di Malika Ayane. Il suo brano si intitola Dove si balla. Chiudono Le Vibrazioni con Tantissimo.

I vincitori di Sanremo giovani 2021

Amadeus saluta Pippo Baudo, il vero ideatore di Sanremo Giovani.

Arriva il momento di annunciare chi andrà a Sanremo 2022. Amadeus svelerà in ordine dal primo al terzo, solo i primi tre.

Ecco i primi tre posti e i tre artisti che diventano BIG… due su tre (ma allora il terzo nome era stato appena inserito nel regolamento, rispecchiano i nostri rumors che abbiamo pubblicato qui).

Yuman con Ora e qui Tananai con Sesso occasionale Matteo Romano con Virale

Sono questi tre, tutti di Universal Music Italia, i nuovi big del Festival di Sanremo 2022. Speriamo che, come fatto da Area Sanremo, nei prossimi giorni vengano rese pubbliche per trasparenza le votazioni di Sanremo giovani.