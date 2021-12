Sanremo Giovani 2021: Littamè rimane in gara, sale a tre il numero di artisti che andranno al Festival e aumentano i rumors

Sanremo Giovani 2021. Ad un giorno dal gran finale Amadeus incontra i giornalisti in una conferenza stampa in cui svela importanti novità, prima tra tutte la modifica del regolamento del Contest: saranno tre, quindi l’intero podio, e non più due gli artisti ad essere promossi sul campo andando ad aggiungersi al cast del Festival di Sanremo 2022.

Nel corso della conferenza stampa Fasulo e Amadeus hanno parlato anche del caso Littamè, sollevato dal nostro sito in questo articolo e ripreso ieri in televisione anche da Pinuccio di Striscia la notizia. Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1 ha spiegato:

Sono andati in onda solo 10 secondi della canzone e l’esibizione è avvenuta davanti a un pubblico di addetti ai lavori, non si può valutare come un’esibizione pubblica.

Amadeus ha confermato questo pensiero:

Per me Littamè non è squalificata.

Sanremo giovani 2021: cambia il regolamento, tre artisti al festival

Come è possibile verificare anche sul sito della Rai il regolamento della manifestazione è stato modificato. Fino ad oggi infatti sapevamo che dalla finale, in onda il 15 dicembre in prima serata su Rai1, sarebbero stati scelti due artisti per unirsi al cast dei big del Festival di Sanremo. Ora il numero sale a tre, l’intero podio prenderà parte al Festival.

“Due vincitori erano troppo pochi” ha affermato il direttore artistico.

I vincitori, ricordiamo, saranno scelti da una votazione effettuata in diretta da Amadeus, per il 50%, e dalla Commissione Artistica di Sanremo Giovani, per il restante 50%. I big del Festival saliranno così ad un totale di 25 cantanti.

I RUMORS alla vigilia della finale

Nel frattempo da settimane i Rumors tra discografici e addetti ai lavori circolano in maniera abbastanza coesa e compatta. Secondo queste voci insistenti i due (che ora diventeranno tre) artisti che potrebbero passare sono Tananai e Yuman.

Tananai ha goduto sicuramente di un evidente investimento economico e pubblicitario negli ultimi mesi.

Artista di Universal Music Italia, il suo manager è Riccardo Clessi (Fedez, ex Blanco). Nelle ultime settimane ha duettato con Fedez nell’ultimo disco del rapper, annunciato due date live previste per marzo con Friends & Partners e partecipato, duettando, ad uno dei remix de Il Boom di Jovanotti, che nei giorni scorsi lo ha condiviso sui propri social.

Per quel che riguarda Yuman, Classe ‘95, nato a Roma da padre capoverdiano e mamma romana, appartiene alla scuderia di Leave Music di Alberto Quartana (già presente a Sanremo nell’ultimo Festival scorsi anni, in veste di discografico e manager di Gaudiano, Avincola e, quest’anno, anche con Samia). Anche lui è un’artista Polydor / Universal Music Italia.

Ovviamente si tratta di Rumors, insistenti, ma comunque voci di corridoio. Per sapere quali saranno i tre artisti che saranno scelti a Sanremo giovani 2021 per andare al Festival di Sanremo 2022 non ci resta che collegarci domani su Rai1.