AMI SCOOP – Sanremo Giovani 2021: Littamè a rischio squalifica? Il brano è già stato trasmesso a “The Coach”

Littamè a rischio squalifica da Sanremo Giovani 2021? Secondo alcune ricerche fatte da All Music Italia, i presupposti per cui decada la qualifica, necessaria per concorrere, di brano inedito potrebbero esserci tutti, in quanto la canzone risulta presentata in gara al noto talent di 7Gold, The Coach.

Ma andiamo nel dettaglio: Angelica Littamè ha presentato in concorso a The Coach, nel mese di luglio scorso, il brano Cazzo avete da guardare, lo stesso con cui si è poi iscritta questo autunno ad Area Sanremo (firmando, come tutti i partecipanti, una domanda d’iscrizione in cui dichiarava la qualifica di brano inedito della sua canzone).

In seguito, il brano della cantante è stato prima selezionato dalla Commissione di Area Sanremo tra i 21 vincitori del Contest, e a seguire scelto da Amadeus tra i 4 da portare a Sanremo Giovani 2021 in onda mercoledì 15 dicembre assieme gli 8 del regolamento discografico.

Sanremo giovani 2021 il caso Littamè – La qualifica di brano inedito

Prima di capire nel dettaglio cosa è successo, anche grazie all’aiuto di Luca Garavelli e Marco Zarotti, ideatori e produttori del format The Coach, da noi personalmente interpellati, andiamo a rivedere in cosa consiste, per Sanremo Giovani e Area Sanremo, la qualifica di brano inedito (punti 2 e 3 dell’articolo 12 del regolamento di Area Sanremo 2021):

Ad eccezione dei brani editi/cover, tutte le canzoni nuove, al momento della presentazione, dovranno essere inedite e rimanere tali per tutta la durata di Area Sanremo 2021 e della Serata Finale di Sanremo Giovani. E’ considerato inedito, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, il brano che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stato pubblicato e/o fruito, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste la caratteristica di brano inedito nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario del brano non siano stati comunicati al pubblico ma: – siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’artista o degli addetti ai lavori senza finalità commerciali;

– siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche audiovisivi, mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti sopraccitati. Non è considerato inedito, il brano che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario:



– abbia generato introiti derivanti da un eventuale sfruttamento e/o diffusione e/o distribuzione di natura commerciale;

– abbia già avuto impiego in una qualsiasi attività o iniziativa commerciale, direttamente o indirettamente.

Quindi, in seguito a diverse segnalazioni, All Music Italia ha cercato di capire meglio la situazione: il brano è stato trasmesso come “Highlights” per la durata di 10 secondi in televisione su 7Gold, e per la sua quasi totalità davanti ad un pubblico.

Dalle domande poste a Luca Garavelli, ideatore di The Coach, si evince che:

il brano è stato trasmesso in tv per 10 secondi.

Produzione musicale, a parte questi 10 secondi sono gli stessi di quello presentato in gara ad Area Sanremo , prima, e a Sanremo Giovani , poi (attualmente ascoltabile sul sito della Rai).

, prima, e a , poi (attualmente ascoltabile sul sito della Rai). Il brano è stato eseguito per quasi due minuti davanti a più di 50 persone tra addetti ai lavori, coach del programma e partecipanti.

Di seguito le parole testuali di Garavelli, in esclusiva per All Music Italia, e il video di cui sopra della trasmissione.

Intervista a Luca Garavelli di The Coach

Ciao Luca, innanzitutto grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande in modo da poter fornire ad Amadeus e alla Rai un quadro più chiaro della situazione.

Ci sono giunte diverse segnalazioni che il brano presentato in gara a Sanremo da Littamè, di cui ti abbiamo mandato il link per l’ascolto ed il confronto, sia stato già eseguito pubblicamente nel vostro programma.

In effetti posso confermarti che Angelica Littamè nel luglio scorso a The Coach si è presentata nella categoria “Canto inediti”. Non sono a conoscenza del titolo del brano presentato da Littamè e quindi inoltro a voi la clip della messa in onda avvenuta tra fine ottobre e inizio novembre 2021 in maniera da poter fare le vostre valutazioni circa l’eventuale somiglianza del brano proposto a Sanremo.

Dal video da voi inviato, e che pubblico qui su All Music Italia, la canzone risulta messa in onda negli highlights di The Coach per 10 secondi. Puoi farci capire se il brano è stato eseguito solo in questa versione o per intero?

Come da format di The Coach, Angelica Littamè lo ha interpretato per 100 secondi (1′ 40″) durante la registrazione del programma, avvenuta nel luglio scorso, davanti a diverse persone presenti tra concorrenti partecipanti, addetti ai lavori, il personale del programma e coach.

Quindi mi confermi che lo hanno ascoltato per 10″ i telespettatori di 7Gold e, in versione integrale di presenza, tra le 50 e le 70 persone?

Sì.

Il vostro talent è articolato su varie categorie. Per ulteriore conferma per quale categoria gareggiava Littamè?

Angelica ha gareggiato nella categoria cantanti con brano inedito.

Ti ringrazio per la collaborazione e ti chiedo: se su richiesta della Rai, fosse necessario acquisire il video integrale (quello da 100 secondi) dell’esibizione a The Coach, è ancora disponibile nei vostri archivi?

Sì, certamente. Ho già sentito la Produzione (JTL PRODUCTION SRL e ANTARES FILM) e possono estrapolare la performance della concorrente.

A questo proposito vi informo che nella performance ci potrebbero essere inquadrature anche di altri soggetti appartenenti al cast del programma, dei quali disponiamo comunque delle liberatorie di immagine.

Grazie mille per la collaborazione, Luca.

Sanremo giovani ANGELICA LITTAMÈ the coach video

Qui a seguire il video andato in onda dell’esibizione a The Coach di Angelica Littamè. I 10 secondi corrispondono perfettamente ai secondi 00.39-00.49 del brano in gara al festival e visualizzabile da tutti sul sito Rai a questo link.

A questo punto non ci resta che lasciare la questione nelle mani di Amadeus e della Rai, sperando che, in caso di squalifica, si possa recuperare (come avvenuto in passato per i concorrenti del regolamento discografico) uno degli artisti vincitori di Area Sanremo 2021.