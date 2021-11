Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara c’è Vittoria, artista scelta da Area Sanremo, che interpreterà il brano California di cui vi proponiamo a seguire testo e video.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 Vittoria California testo e video

Mandami un bacio dai

Non ne ricevo più

Cullami senza break

Splendi che sei un bijouz

Incido i miei graffiti

E poi li firmi tu

Ottica d’arte e vibe

Guardami a testa in giù

Non si sa mai,

la vita è un live

Ti perdi i frames

se non ci stai

E forse devi-devi dire bye

Mi bramerai, sei la mia lei

E non lo sai

Strappami le idee e poi fanne cenere

Io vesto California e tu solo Gaultier

E mastico sorrisi mentre sto con te

Tu sei l’unica dea che mi fa ridere

Tu parli di bugie ma non ne dici mai

Farò un bagno di sole

Dentro al tuo blue sky

E mentre giro i dischi ti metto nei guai

Se poi mi metti il broncio mi perdonerai

Sento l’asfalto, graffia i polsi e non ti lascia andare

Nel cielo tutte efelidi che non sanno brillare

Sotto le ciglia un’orchidea che non vuole sbocciare

Sbatto gli occhi, vedo l’ambra, spacca le vetrate

Senza fiato

Si tu mi lasci sempre senza fiato

Così fragile, calpesti tutto il mio passato

Dici di non guardare il mondo che ti ha sempre odiato

La benda che hai sugli occhi è il tuo vestito più attillato.

Non si sa mai, la vita è un live

Ti perdi i frames se non ci stai

E forse devi devi dire bye

Mi bramerai, sei la mia lei E non lo sai

Strappami le idee e poi fanne cenere

Io vesto California e tu solo Gaultier

E mastico sorrisi mentre sto con te

Tu sei l’unica dea che mi fa ridere

Tu parli di bugie ma non ne dici mai

Farò un bagno di sole

Dentro al tuo blue sky

E mentre giro i dischi ti metto nei guai

Se poi mi metti il broncio mi perdonerai

Ascoltami, voce d’oro fra le perle

Poi cercami, un miraggio fra la gente

E lasciami dove il cuore sotto effetto perde

La lucidità con facilità

Dove la realtà abbraccia la città

Strappami le idee e poi fanne cenere Io vesto

California e tu solo Gaultier

E mastico sorrisi mentre sto con te

Tu sei l’unica dea che mi fa ridere

Tu parli di bugie ma non ne dici mai

Farò un bagno di sole

Dentro al tuo blue sky

E mentre giro i dischi ti metto nei guai

Se poi mi metti il broncio mi perdonerai