Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara c’è Martina Beltrami che interpreterà il brano Parlo di te di cui proponiamo a seguire testo e video.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 Martina beltrami parlo di te testo e video

Per visualizzare il video del brano cliccate qui.

Parlami di ciò che temi

ti parlerò di ciò che temo io

dimmi perché piangi e tremi

e ti dirò se vale la pena

che poi pianga anch’io

ci sono cose che non vedi

e che vedo

ci siamo dentro fino all’orlo

e forse tu un pò di più

ho fatto un sogno ed eri pazza di me davvero

e avevo tutto quello che volevo

e non te

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

che ora è più chiaro che, più chiaro che

adesso son la sola che ci tiene ancora ma

non starò ad ascoltare le volte in cui

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te eeeee

Parlami di ciò che temi

ti parlerò di ciò che temo perché ne fai parte

se siamo rimasti illesi

se ho fatto come se fosse niente

per non guardare

navigare nelle cose che non vedo

ci siamo dentro fino all’orlo

e forse tu un pò di più

ho fatto un sogno e non ti riconoscevo

e giuro che sembrava vero

ed è vero

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

che ora è più chiaro che, più chiaro che

adesso son la sola che ci tiene ancora ma

non starò ad ascoltare le volte in cui

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te eeeee

E adesso è più chiaro che

più chiaro che

siamo soltanto di passaggio

e sembra strano che

strano che

dopo quel che poco che è rimasto

io

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te

Parlo di te, parlo di te,

parlo di te, parlo di te, parlo di te eeeee