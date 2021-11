Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara c’è Yuman che interpreterà il brano Mille notti di cui vi proponiamo a seguire testo e video.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 Yuman mille notti testo e video

Per visualizzare il video del brano cliccate qui.

Non mi spegnerai

con i tuoi sbalzi d’umore

non mi abbaterai

solo con un pungo al cuore

sono sempre io

che ho smesso di ascoltarti

da un po’ di anni ormai

se cerco un senso

è inutile

perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu

forse sono io che sto cambiando

non ragiono più

mentre ti fisso e mi domando

cosa cresco a fare

se poi finiamo ad essere simili io e te

ma prova a darmi indizi utili

per capire me e te

per capire me e te

per capire me

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

a me serve un amore ed una sola motivazione

per credere ancora in te

per credere ancora in te

per poterti chiamare

per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi