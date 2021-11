Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara c’è Senza_cri, artista selezionata da Area Sanremo, che interpreterà il brano A me di cui vi proponiamo a seguire testo e video.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 Senza_cri a me testo e video

Per visualizzare il video del brano cliccate qui.

Questa la dedico a me

Perché ci convivrò sempre

Con questo mio corpo

Che a volte nascondo

Con questa mia testa

Che gira al secondo

Cristiana tu piangi

Sai che ti fa bene

E respira piano

Come un’onda che sale

E poi si trascina

Ora che sei una donna

Ma resti bambina

Lo sai che il cielo visto

All’orizzonte

Ha un non so che di quelle tue risposte

Che dai per ogni tuo momento storto che dimenticherai

Lo sai che cadrai altre cento volte

E che se anche tu hai le gambe corte

In alto arriverai

Credici sempre, dai

Se fossi una cosa saresti una penna

Che scrive così in fretta e che poi non si ferma

Un palazzo grande che tocca il cielo

Ma non crolla mai

Se per una volta non restassi sola

Potresti trovarti dentro ogni persona

Spegnere il bottone del tuo cuore in piena

E amarti come sei

Basta pensare anche che

Il sole è solo si, come te

Ma al tramonto brucia

E incontra la luna

Più bella che c’è

Lo sai che in fondo non sai fare a botte

Che a malapena sfiori le tue corde

Che assecondi la tristezza sempre

E lei non ti lascia mai

Se fossi una cosa saresti una penna

Che scrive così in fretta e che non si ferma

Un palazzo grande che tocca il cielo

Ma non crolla mai

Se per una volta non restassi sola

Potresti trovarti dentro ogni persona

Spegnere il bottone del tuo cuore in piena

E amarti come sei

Mi piace se ridi

Se parli del mondo

Se cerchi i tuoi angoli

Ma poi ti accorgi

Che tanto è rotondo

Tu che nelle cose scavi sempre a fondo

Come fosse un fosso

E resti contenta

Anche quando rimani

Sdraiata in un pozzo

Di brutti pensieri

Ma adesso dai sveglia

Era un brutto sogno

Se fossi una storia tu saresti questa

Ogni tanto esci via dalla tua testa

So che picchia forte

Che ti fa male

Ma passerà

Se fossi una cosa saresti una penna

Che scrive così in fretta e che non si ferma

Un palazzo grande che tocca il cielo

Ma non crolla mai

Se per una volta non restassi sola

Potresti trovarti dentro ogni persona

Spegnere il bottone del tuo cuore in piena

E amarti come sei