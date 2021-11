Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara selezionati tra i vincitori di Area Sanremo c’è Destro che interpreterà il brano Agosto in piena estate. A seguire testo e video della canzone.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 Destro Agosto in piena estate testo e video

Per visualizzare il video del brano cliccate qui.

Come tanti io

faccio fatica a crederci

perché l’amore si sa

un giorno ti prende a pugni

e l’altro cerca attenzioni

e come tutti io

discuto con il mare

perché a volte queste conversazioni

sono le migliori

e vorrei che fossi io

a inquadrare i miei errori

a disegnare corrette combinazioni

a fare tutto di nuovo con più attenzione

e tutto passa più lento, nulla può accadere

se si calmasse un po’ il vento

potrei ascoltare

non mi chiamare per nome

vorrei dimenticare il tuo

E fuori c’è un tempo bellissimo

ma non mi sa di estate

e tutti i muri che ancora bagnati dall’alluvione

e fuori c’è un tempo caldissimo ma non mi fa sudare

tutto si scioglie sulle strade come fosse agosto

agosto di piena estate

agosto di piena estate

Come tutti io

faccio fatica a crederti

perché a volte presa dalle illusioni

di cose a caso senza attenzione

vorrei che fossi io

a precisare gli errori

le cose fatte e non fatte

senza eccezioni

le confusioni mentali

e le imperfezioni

e tutto passa più lento

nulla può accadere

se si calmasse un po’ il vento

potrei ascoltare

non mi chiamare per nome

vorrei dimenticare il tuo

E fuori c’è un tempo bellissimo

ma non mi sa di estate

e tutti i muri che ancora bagnati dall’alluvione

e fuori c’è un tempo caldissimo ma non mi fa sudare

tutto si scioglie sulle strade come fosse agosto

agosto di piena estate

agosto di piena estate

E ancora si espande tutto quel rumore

sembra la tua voce

ed ancora non sembra passato l’inverno

incomincia l’estate

incomincia l’estate