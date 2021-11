Sanremo Giovani 2021 tra gli artisti in gara c’è oli? che interpreterà il brano Smalto e tinta di cui vi proponiamo a seguire testo e video.

Ricordiamo che Sanremo giovani andrà in onda il 15 dicembre 2021 nella prima serata di Rai1 e vedrà confrontarsi 12 artisti (8 scelti dalle proposte delle case discografiche e 4 dai vincitori di Area Sanremo). I ragazzi e le loro canzoni saranno votate da Amadeus (con un peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, il Maestro Leonardo De Amicis e Massimo Martelli, sempre con un peso del 50%.

Due di loro supereranno la serata ed entreranno ufficialmente nel cast dei campioni del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo giovani 2021 oli? smalto e tinta testo e video

Marco non sa mai che scarpe scegliere

Anna scatta foto a letto in Aftersex

lei mi bacia e mi ripete

“quella gonna sta meglio a te che a me”

mi spoglia prima che

io non le dica niente

ha labbra come il mare

e il sale sulla pelle

lui mi brucia come l’alcol

come il sole sull’asfalto

ma non mi dispiace affatto, no

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

e okay

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Seconda strofa

svegli a quest’ora

la nostra storia

tipo post sbornia

noi che cadiamo sempre più giù

siamo mille persone: è Beautiful

per tutta la notte

siamo troppi ma chi se ne fotte

amiamoci ancora più forte

sempre più forte

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è okay

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e siamo già più di tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è okay

leva i vestiti di dosso

sai tutto quello voglio

bevini un sorso

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Sorridi come se

fossi un diavolo innocente

fra tutte queste mani, fra tutta questa gente

fai pure ciò che vuoi

io non ti dirò niente

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è okay

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te