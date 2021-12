Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

Festival di Sanremo 2022 titoli delle canzoni e autori… 25 brani in gara per la 72esima edizione della kermesse. 22 Big a cui si aggiungono i tre artisti arrivati sul podio di Sanremo Giovani 2021.

Se i nomi dei primi 22 artisti sono stati svelati circa 10 giorni fa al Tg1 dal direttore artistico del Festival, Amadeus, i titoli sono stati rivelati solo il 15 dicembre 2021 nel corso della finale di Sanremo Giovani. Parte degli autori sono invece stati svelati dal nostro sito in questo articolo insieme alle case discografiche.

Clicca in basso su continua per scoprire i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022.