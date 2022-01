Sanremo 2022: Irama – Ovunque sarai. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Irama Ovunque sarai testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, torna dopo il Festival a metà dello scorso anno quando uno componente del suo staff risultò positivo al Covid e, proprio per questo, il cantante fu mandato per tutte e cinque le serate con il filmato delle prove.

Per Irama si tratta della quarta partecipazione al Festival dopo il debutto tra i giovani del 2016 con Cosa resterà, il ritorno da Big nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta, con cui si classificò settimo, e il quinto posto dello scorso anno con La genesi del tuo colore.

Ad oggi Irama ha conquistato 30 dischi di platino e 3 dischi d’oro.

IRAMA OVUNQUE SARAI SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sull’uscita di un nuovo album della cantante.

IRAMA OVUNQUE SARAI TESTO

Il testo della canzone è stato firmato da Irama mentre che ha composto anche la musica con Giulio Nenna, Pablo Miguel Lombroni Capalbo (in arte Shablo) e Vincenzo Luca Faraone.

“Se sarai vento canterai

se sarai acqua brillerai

se sarai ciò che sarò,

se sarai la luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

ma se sei tu lo sentirò”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.