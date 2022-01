Sanremo 2022: Noemi – Ti amo non lo so dire. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Noemi Ti amo non lo so dire testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Noemi quella del 2022 è la settima partecipazione al Festival…

È stata infatti in gara nel 2010, al debutto, arriva quarta con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole, scritta da Fabrizio Moro si classifica al terzo posto, nel 2014 quinta con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna (di Marco Masini) arriva ottava, nel 2018 al quattordicesimo posto con Non smettere mai di cercarmi. Stessa posizione, 14esima, lo scorso anno con Glicine.

Quest’anno Noemi partecipa per la seconda volta ad un Festival con Amadeus conduttore dopo aver preso parte a quelli di Antonella Clerici, Gianni Morandi, Fabio Fazio, Carlo Conti e Claudio Baglioni. In pratica la cantante ha gareggiato nei festival di tutti e sei i conduttori che si sono succeduti negli ultimi 13 anni al Festival.

Ad oggi Noemi ha conquistato 16 dischi di platino e un disco d’oro.

NOEMI TI AMO NON LO SO DIRE SIGNIFICATO

Ti amo non lo so dire è un uptempo che racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze.

La produzione conferisce al brano una grande energia con un crescendo che esplode nel ritornello e il sinth che ricorda il battito del cuore. La voce di Noemi vola leggera su una melodia molto ritmica e serrata e dona al messaggio del testo colori inediti e luminosi.

Ecco come lo racconta la cantante:

La vita è una continua contrapposizione. Da una parte la forza del desiderio di superare le nostre paure per realizzare i nostri sogni. Dall’altra le fragilità che scopriamo e affrontiamo nel percorso di cambiamento, la sofferenza che può derivare dalle parole dette o non dette.

Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità. Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla

ALBUM

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sull’uscita di un nuovo album della cantante.

NOEMI TI AMO NON LO SO DIRE testo e autori

Il brano di Noemi è stato scritto da Dario Faini, Mahmood e Alessandro La Cava e prodotto dalla Dorado Inc di Dario Faini.

“Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è

una strada dove continuare senza te

so che è un po’ da stupidi

fare finta di niente perché

ad aspettare dei miracoli

ci togliamo i secondi e non c’è

più cura per riprenderli…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.