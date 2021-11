Noemi: dopo il successo estivo di "Makumba" arriva una nuova ballad... "Guardare giù"

Noemi Guardare giù è il titolo del nuovo singolo in uscita venerdì 12 novembre per Columbia Records / Sony Music Italy e già disponibile in presave qui.

Dopo il successo del brano sanremese, Glicine (certificato con il disco di platino), e quello travolgente del singolo estivo Makumba con Carl Brave, brano certificato con ben tre dischi di platino, Noemi torna con un brano più introspettivo.

Noemi guardare giù significato

Il brano è firmato da Alessandro La Cava, giovanissimo autore già multiplatino che ne ha anche curato la produzione insieme a Francesco “Katoo” Catitti.

Guardare giù e racconta di una donna alle prese con le incertezze della relazione che sta vivendo. Ma è una donna consapevole che guarda in faccia i problemi, abbastanza lucida e sicura di sé per sapere cosa sta rischiando e guardare giù, “con le gambe a penzoloni” seduta sul filo su cui è sospesa.

Con questo singolo prosegue la nuova ricerca artistica di Noemi iniziata con l’album Metamorfosi.

In questo brano la voce della cantante è protagonista assoluta e procede sicura tra saliscendi di grande intensità che donano ancora più forza all’interpretazione. Gli archi della Gaga Symphony Orchestra, ensamble veneto di giovani professionisti tutti under 35, arricchiscono e valorizzano le atmosfere di tutto il brano.

Queste le parole con cui Noemi ha annunciato il brano sui social:

Esce venerdì 12 Guardare giù

Una canzone a cui sono molto legata e che non vedo l’ora possiate ascoltare.

Una canzone che parla di consapevolezza e coraggio.

Una canzone che trovo universale e che spero possa esservi d’ispirazione per guardare giù quando siete in bilico così da affrontare le vostre paure

Noemi Guardare giù testo

In arrivo il 12 novembre