Sanremo 2022: Fabrizio Moro – Sei tu. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Fabrizio Moro Sei tu testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Il cantautore torna in gara per la settima volta.

Il debutto è avvenuto tra le Nuove Proposte nel 2000 con Un giorno senza fine. Non andò bene ma, dopo essersi dedicato ad altri lavori per qualche anno, torna nel 2007 ed è vincitore tra le Nuove proposte con Pensa.

Quattro le partecipazioni tra i Big: nel 2008 terzo con Eppure mi hai cambiato la vita, nel 2010 con Non è una canzone (eliminata nella quarta serata), ne 2017 settimo con Portami via e infine la vittoria del 2018 in coppia con Ermal Meta con il brano Non mi avete fatto niente.

Nell’epoca FIMI, dal 2010 ad oggi ha conquistato 3 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

FABRIZIO MORO SEI TU SIGNIFICATO

Ecco come Fabrizio ha raccontato il brano…

Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione.

L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti ….

È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino…. l’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno.

La canzone sarà tra l’altro contenuta nel primo film da regista del cantautore, Ghiaccio, in uscita nei cinema il 7,8 e 9 febbraio

ALBUM

Il 4 febbraio uscirà il nuovo album La mia voce. Clicca qui per dettagli e tracklist.

FABRIZIO MORO SEI TU testo e autori

Il testo è di Fabrizio Moro, la musica è dello stesso Moro e di Roberto Cardelli.

“E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

e accompagni i miei passi come fossi un bambino

se la cosa più bella che ho sempre difeso

e ha sconfitto i miei dubbi quando mi sono arresto

che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.