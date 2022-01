Fabrizio Moro: ritorno a Sanremo e poi subito il nuovo disco, “La mia voce” e il film “Ghiaccio”

Fabrizio Moro nuovo album in uscita in concomitanza con il ritorno del cantautore sul palco dell’Ariston. Moro sarà infatti in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sei tu, di cui il cantautore ha svelato anche il significato del testo.

La canzone è stata scritta per il film Ghiaccio, pellicola che vede il debutto da regista di Fabrizio che lo ha diretto insieme a Alessio De Leonardis. Il film arriverà nei cinema il 7 febbraio.

Ghiaccio è una storia di coraggio e riscatto sociale nella periferia romana attraverso gli occhi di un ragazzo che ce la mette tutta per cambiare, attraverso il pugilato, un destino che sembra già scritto. Come spiega Moro:

Una storia di amicizia, di rivalsa, di speranza ma, soprattutto una storia d’amore, perché mentre immaginavo le scene, le inquadrature di questo film e scrivevo le canzoni di questo nuovo album, ogni giorno, mi tornava in mente sempre la stessa cosa: puoi lottare quanto vuoi, da soli non si vince mai!.

Ma prima del film, come dicevamo in apertura, ci sarà il ritorno al Festival.

Dopo le due vittorie, quella del 2007 tra le Nuove Proposte con il brano Pensa, e quella nel 2018 tra i big in coppia con Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, quella del 2022 sarà per Fabrizio Moro la settima partecipazione in gara.

Ecco come racconta il brano il cantautore…

Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione.

L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti …. È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino…

l’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno.

FABRIZIO MORO NUOVO ALBUM

Sei Tu sarà contenuta nel nuovo album di Moro, La mia Voce, un EP in uscita il 4 febbraio per Fattoria del Moro con distribuzione Warner Music Italy. il disco sarà in pre-order dal 13 gennaio 2022.

Questa la copertina.

Questo EP che arriva a quasi due anni dall’album Figli di nessuno, avrà una continuazione in uscita ad ottobre del 2022.

Foto di copertina di Fabrizio Cestari