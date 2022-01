Sanremo 2022: Ditonellapiaga & Rettore – Chimica. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Ditonellapiaga & Rettore Chimica testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

La giovane cantautrice Ditonellapiaga è una delle debuttanti al Festival di Sanremo che, tra l’altro, si è raccontata in una intervista ai nostri microfoni che potete ascoltare qui.

Rettore è invece alla sua quinta partecipazione, la prima nel 1974 e l’ultima nel 1994 con il brano Di notte specialmente con cui si piazzò al decimo posto della classifica finale.

DITONELLAPIAGA & RETTORE CHIMICA SIGNIFICATO

ALBUM

Il 14 gennaio è uscito in digitale per Dischi Belli/BMG Italy l’album Camouflage. di Ditonellapiaga.

Il 4 febbraio uscirà, invece, la versione in cd e vinile, che includerà anche il brano inedito sanremese Chimica, in duetto con Donatella Rettore. Clicca qui per dettagli e tracklist.

Per Rettore al momento non è noto se lancerà un nuovo album od un repack o una raccolta dei suoi successi,

DITONELLAPIAGA & RETTORE CHIMICA testo e autori

Il testo è di Ditonellapiaga e Rettore, la musica è di Ditonellapiaga, Alessandro Casagni, Benjamin Ventura, Edoardo Castroni e Valerio Smordoni.

“E non mi basta avere un cuore

per provare dell’amore veramente

e non mi servono parole per un poco di piacere

è solamente questione di chimica chimica…”

