DITONELLAPIAGA VIDEOINTERVISTA: prima di Sanremo esce il nuovo disco... "Camouflage"

Ditonellapiaga ha presentato il suo nuovo disco, Camouflage, che uscirà in digitale venerdì 14 gennaio 2022 per Dischi Belli/BMG Italy.

A febbraio uscirà invece la versione in cd e vinile, che includerà anche il brano inedito sanremese Chimica, in duetto con Donatella Rettore.

Anticipato dal singolo Non ti perdo mai, scritto insieme a Fulminacci, l’album della cantautrice romana arriva dopo una serie di folgoranti hit e due EP: Morsi e la sua variante in chiave elettronica d’autore Morsi remix.

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è autrice e cantante delle 12 tracce del disco, ad eccezione del brano Non ti perdo mai, a cui ha collaborato l’artista e amico Fulminacci.

Il duo bbprod, che la accompagna fin dal suo esordio, si è occupato della produzione.

Il risultato è l’universo di Margherita: molto variegato, composto da nu-soul e R’N’B, canzone all’italiana e ritmi reggaeton, virate psichedeliche ed elettronica, tracce nascoste di cocktail music e chanson d’amour.

Ditonellapiaga si dimostra abilissima nel fare un elegante e sofisticato pop internazionale. La sua voce, unica e versatile, è degna delle grandi cantanti jazz.

Classe 1997, l’artista si auto-ritrae in questo disco, attraverso la voce di diversi personaggi, protagonisti di storie fra le più disparate.

Margherita Carducci è l’amica con cui vorremmo andare a ballare fino alle 5 del mattino, vestite di lurex, ma anche quella che vorremmo accanto il giorno dopo per smaltire l’hangover sul divano, con una tisana e un bel film strappalacrime.

L’abbiamo intervistata per voi e non vediamo l’ora di sentirla cantare sul palco dell’Ariston con Donatella Rettore, dal 1° al 5 febbraio su Rai 1… siamo certi che quest’accoppiata ci stupirà.

Qui a seguire la tracklist e i link per l’acquistato del disco di DITONELLAPIAGA, CAMOUFLAGE:

Morphina Non ti perdo mai Vogue Prozac Come fai Spreco di potenziale Dalla Terra all’Universo Repito Connessioni Tutto ok Altrove Carrefour Express