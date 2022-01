Sanremo 2022: Matteo Romano – Virale. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Matteo Romano Virale testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

L’artista, esploso a fine 2020 con Concedimi, è il più giovane tra i cantanti in gara quest’anno al Festival. Matteo arriva in gara nelle kermesse dopo essersi classificato al terzo posto lo scorso novembre a Sanremo giovani 2021.

Ad oggi il ragazzo ha all’attivo tre singoli, Concedimi, Casa di specchi e Testa e croce, e due dischi di platino entrambi conquistati con il singolo di debutto.

MATTEO ROMANO VIRALE SIGNIFICATO

Virale racconta di una storia d’amore o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio, argomento classicamente sanremese, ma lo fa in modo inedito, con un linguaggio fresco, tipico della generazione Z come si capisce dal ritornello dopo “va in tendenza e risale e diventa Virale”.

La modernità non è chiaramente solo nel testo ma si ritrova anche nella produzione curata da Dario Faini che confeziona una ballad pop moderna.

ALBUM

In uscita l’album di debutto per Polydor/Universal Music. Al momento non sono state rilasciate informazioni al riguardo

MATTEO romano virale testo e autori

Il testo del brano è scritto da Matteo Romano, Alessandro La Cava e Federico Rossi. Per la parte musicale ad affiancare La Cava e Federico Rossi c’è Dario Faini aka Dardust.

“E lasciati andare che il cuore ti cade giù

e l’amore riappare va in tendenza e risale,

diventa virale”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.