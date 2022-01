Sanremo 2022: Rkomi – Insuperabile. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Rkomi Insuperabile testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Un altro debutto al Festival di Sanremo. Si tratta dell’artista che si è classificato con il suo ultimo album, Taxi driver, al primo posto degli album più venduti in Italia nel 2021 battendo la concorrenza di artisti del calibro di Sangiovanni e Måneskin. Parliamo Ovviamente di Rkomi.

Attivo musicalmente dal 2012, Mirko Manuele Martorana, classe 1994, ha iniziato la sua carriera discografica nel 2017 ed ha pubblicato ad oggi tre album con Universal Music Italy: Io in terra, Dove gli occhi non arrivano (entrambi certificati con il disco di platino) e Taxi driver (triplo disco di platino).

Di questo ultimo disco è uscita anche la versione Mtv Live Unplugged.

Ad oggi Rkomi ha conquistato ben 36 dischi di platino e 20 dischi d’oro certificati dalla FIMI.

RKOMI INSUPERABILE SARAI SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Al momento nessun annuncio ufficiale ma è molto probabile che Rkomi pubblichi una nuova versione di Taxi driver contenente nuovi brani inediti tra cui sicuramente La coda del diavolo, canzone in duetto con Elodie attualmente in rotazione radiofonica.

RKOMI INSUPERABILE TESTO

Il brano che segna il debutto al Festival di Sanremo di Rkomi è stato scritto nel testo dall’artista stesso con Alessandro La Cava. La musica è stato composta invece da Rkomi, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti.

“Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

in un mantello di nuvole bianche

Cosa mia hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

in cui ci sentiamo soli”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.