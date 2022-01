Rkomi: in attesa di Sanremo arrivano nuovi pezzi e nuove collaborazioni ad arricchire “Taxi driver”, il disco più venduto del 2021

Sanremo 2022 Rkomi debutta in gara e per l’occasione il suo ultimo album, Taxi Driver, il disco più venduto in Italia del 2021, si arricchisce di nuove canzoni alcune delle quali in uscita prima del Festival.

Rkomi presenterà al Festival di Sanremo il brano Insuperabile (qui i dettagli) mentre nella serata delle cover si cimenterà in un medley dei brani di Vasco Rossi affiancato dai Calibro 35.

SANREMO 2022 RKOMI TAXI DRIVER prende nuova vita

Taxi Driver si è rivelato il più grande successo della carriera di Rkomi, iniziata nel 2016. Oltre ad aver generato uno spin-off targato MTV Unplugged – è stato L’ALBUM PIÙ VENDUTO DEL 2021 conquistando il triplo disco di platino per le vendite dell’album e ben 12 certificazioni platino per i singoli.

Se già con la versione originale di Taxi Driver Rkomi aveva compiuto una personale metamorfosi artistica, sfoggiando la sicurezza che gli derivava da anni di scrittura nel rap e la freschezza di chi si approcciava per la prima volta al cantautorato, con le nuove canzoni contenute nella versione arricchita dell’album, Mirko perfeziona il suo stile, spiccando per coraggio e originalità.

Saranno otto le nuove tracce contenute nel progetto. Canzoni che vantano featuring non scontati che permettono a Rkomi di esplorare ancora più in profondità in ogni anfratto della canzone italiana.

Ci sarà Dargen D’Amico, con cui si cimenta in un duetto ricco di nonsense e comicità surreale (Maleducata); una reinterpretazione con i Calibro 35 di un classico di Vasco Rossi (Fegato Fegato spappolato); i Karakaz, che con le loro chitarre portano una ventata di hard rock che spettinerà l’ascoltatore (Ho paura di te); Elodie, perfetta partner in crime per un brano pop dalle ambizioni internazionali (La coda del diavolo) e infine Autobus di notte.

Questa la tracklist dei nuovi brani in uscita dal 28 gennaio:

01. INTRO (ULTIMA CURVA)

02. INSUPERABILE (brano in gara a Sanremo e reso disponibile nella settimana del festival)

03. LA CODA DEL DIAVOLO (con ELODIE)

04. MALEDUCATA (con DARGEN D’AMICO)

05. HO PAURA DI TE (con KARAKAZ)

06. FEGATO, FEGATO SPAPPOLATO con CALIBRO 35 (disponibile dal 5 febbraio)

07. AUTOBUS DI NOTTE

08. AMICO DOVE SEI?