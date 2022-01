Sanremo 2022: annunciate le cover e i duetti della serata del venerdì. Da Grignani alla Bertè, dalla Mannoia a Rosa Chemical

Sanremo 2022 cover e duetti. Nell’ormai consueto appuntamento al Tg1 Amadeus ha svelato le cover scelte dai cantanti per la serata di venerdì 4 febbraio e gli ospiti che accompagneranno alcuni di loro.

Sono tanti gli artisti omaggiati: dai grandi della musica “del passato” come Milva, Patty Pravo, Lucio Battisti, Luigi Tenco a cantautori degli anni ’90 come Gianluca Grignani fino a mostri sacri come Vasco Rossi e artisti internazionali come Elton John o Britney Spears.

Clicca in basso su continua per scoprire tutti le cover e gli ospiti della serata del Venerdì del Festival di Sanremo.