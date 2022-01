Sanremo 2022: Achille Lauro – Domenica. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Achille Lauro Domenica testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Lauro questa partecipazione è quasi un record… l’artista infatti torna al Festival per la quarta volta consecutiva, la terza in gara.

Il cantautore infatti ha debuttato nel 2019 con l’iconica Rolls Royce (diverse le critiche della stampa negli ascolti in anteprima per somiglianza del nuovo brano con questa hit) piazzandosi al nono posto. È quindi tornato nel 2020 con Me ne frego che si è classificata all’ottavo posto e infine, lo scorso anno, Amadeus lo ha voluto come super ospite fisso di tutte e cinque le serate della kermesse in cui ha presentato cinque differenti quadri artisti/musicali.

Ad oggi ha conquistato 26 dischi di platino e 12 dischi d’oro.

L’11 febbraio uscirà un repack con sette bonus track dell’album Lauro… Lauro – ACHILLE IDOL SUPERSTAR. Clicca qui per dettagli e tracklist.

Il testo è di Achille Lauro, S. Manzari e Davide Petrella, la musica è di M. Ciceroni, M. Cutolo, G. Calculli e S. Manzari.

“La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto ah ah ah

sta vita è un roller coaster, romanzo rosa, noi piuttosto un porno…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.