Sanremo 2022: Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Massimo Ranieri Lettera al di là del mare testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Massimo Ranieri quella di quest’anno sarà la settima partecipazione al Festival di Sanremo. La prima volta in gara fu nel 1968 e l’ultima nel 1997 con il brano Ti parlerò d’amore.

Il suo più grande risultato e successo sanremese è del 1988 quando trionfò con Perdere l’amore.

Nel 2020 è stato uno degli ospiti del festival della canzone italiana ed ha presentato il suo nuovo singolo Mia ragione oltre ad aver duettato Tiziano Ferro.

Nell’epoca FIMI, dal 2010, ha conquistato un disco di platino ed un disco d’oro.

MASSIMO RANIERI LETTERA AL DI LA’ DEL MARE SIGNIFICATO

Questa canzone, molto intensa dal punto di vista della narrazione racconta il viaggio in nave, da Napoli a New York, fatto da un ragazzino.

ALBUM

Non è al momento ancora noto se pubblicherà un nuovo album odun repack di Qui e adesso, disco lanciato nel 2020. Nel 2021 ha pubblicato, invece, il libro Tutti i sogni ancora in volo edito da Rizzoli.

MASSIMO RANIERI LETTERA AL DI LA’ DEL MARE testo e autori

Il brano è stato scritto testo e musica da Fabio Ilacqua.

“Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

su ogni paura ed oltraggio

Amore vedi così buio è questo mare

troppo grande per non tremare”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.