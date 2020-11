Massimo Ranieri ritorna con il nuovo album “Qui e adesso”

Massimo Ranieri ritorna sul mercato discografico con il nuovo album Qui e adesso.

Qui e adesso uscirà il 27 novembre, per Ra.Ma 2000 International/Artist First, ed è già disponibile in preorder formato fisico in versione CD e Deluxe numerata e autografata.

L’album nasce dalla collaborazione con Gino Vannelli, cantante e compositore canadese che, da direttore artistico del progetto, ha prodotto e curato gli arrangiamenti delle canzoni.

Qui e adesso contiene 17 brani e raccoglie inediti e non.

L’album renderà onore ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 che non avevano trovato spazio nella promozione discografica di allora a causa degli impegni teatrali dell’artista.

Tra i brani: Via del Conservatorio, Ti Ruberei, Per una donna e Quando l’amore diventa poesia.

Tra gli inediti anche Quando il sogno diventa inutile, brano che il grande Charles Aznavour regalò a Ranieri pochi anni prima di morire.

Altro inedito è Mia ragione, presentato al Festival di Sanremo 2020 in qualità di super ospite.

A supporto dell’uscita del disco, sarà lanciato in radio il singolo Siamo uguali, versione in italiano di We Are Brothers di Vannelli, brano registrato in parte a Roma e in parte in Canada.

Massimo RanieRi – Qui e adesso – Programma Tv

Le canzoni contenute nell’album saranno presentate durante il nuovo programma televisivo condotto da Massimo Ranieri, in onda a partire da giovedì 26 novembre su Rai3, per quattro puntate in prima serata.

Siamo uguali sarà eseguita live per la prima volta nella speciale ed ultima puntata di Natale dello show.

Qui e adesso (Tracklist)

Quando l’amore diventa poesia

Immagina

Ti ruberei

Via del Conservatorio

La casa di mille piani (brano inedito)

Cronaca di un amore

Un tango per me (brano inedito)

Per una donna

Una favola d’amore (brano inedito)

Mia ragione

Piangi piangi ragazzo

L’amore è un attimo

E’ diventato amore

Sogno d’amore

Le braccia dell’amore

Quando il sogno diventa inutile (brano inedito)

Siamo uguali (feat. Gino Vannelli) (brano inedito)