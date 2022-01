Sanremo 2022: Iva Zanicchi – Voglio amarti. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Iva Zanicchi Voglio amarti testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

La Zanicchi è una delle regine del Festival… al suo attivo infatti ha ben 10 partecipazioni. La prima nel 1965, l’ultima nel 2009 e il record di ben tre vittorie. Per la precisione ecco tutte le volte che Iva è stata in gara:

1965 I tuoi anni più belli (Non finalista)

1966 La notte dell’addio (13esima)

1967 Non pensare a me (1a classificata)

1968 Per vivere (Non finalista)

1969 Zingara (1a classificata)

1970 L’Arca di Noè (3a)

1974 Ciao cara come stai? (1a classificata)

1984 Chi (mi darà) (9a)

2003 Fossi un tango (20a)

2009 Ti voglio senza amore (eliminata)

Ora nel 2022 torna in gara dopo 13 anni con Voglio amarti.

IVA ZANICCHI VOGLIO AMARTI SIGNIFICATO

Una tradizionale rivendicazione della volontà di amare sotto ogni aspetto: nei pensieri, nel corpo, “con l’anima e di più”. Ci sono tutti i motivi classici: l’amore come occasione di sentirsi vivi, ma anche l’amore come fame, come spinta a saziare un bisogno.

Tra l’altro Iva ci aveva parlato di questa canzone, un brano scritto negli anni ’60 e ritrovato per caso durante il primo lockdown, qualche anno fa in una videointervista che potete rivedere qui.

ALBUM

Al momento non si hanno notizie sul nuovo disco di Iva Zanicchi.

IVA ZANICCHI VOGLIO AMARTI TESTO

La canzone che vede il ritorno in gara della Zanicchi porta il testo di Emilio Di Stefano e la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli.

“Voglio amarti e non solo per amore

voglio amarti perché ho fame anch’io di te…”