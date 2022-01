Sanremo 2022: Tananai – Sesso occasionale. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Tananai Sesso occasionale testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Tananai (nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino) questa è la prima partecipazione in gara tra i BIG del Festival di Sanremo.

Il giovane cantautore si è classificato al secondo posto di Sanremo Giovani 2021 con il brano Esagerata riuscendo così a staccare il pass per il Festival di Sanremo 2022.

Oltre a lui si sono qualificati il vincitore Yuman ed il terzo classificato Matteo Romano.

I tre giovani artisti debuttano così in gara tra i BIG come accadde nel 2019 ad Einar e Mahmood, quest’ultimo riuscì poi a vincere il Festival con Soldi ed a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

TANANAI SESSO OCCASIONALE SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente

ALBUM

Al momento non è ancora noto quando uscirà l’album del giovane artista milanese. Clicca qui per dettagli e tracklist

TANANAI SESSO OCCASIONALE testo e autori

Il testo è di Tananai, Davide Simonetta, Paolo Antonacci ed Alessandro Raina, che firmano anche la musica del brano.

“E la testa in alto mare, ma troviamoci una casa

e non finiamoci più nel sesso occasionale

ma sappi che tra un anno, un giorno

non avrò capito ancora di cosa hai bisogno”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.