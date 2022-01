Sanremo 2022: La Rappresentante di lista – Ciao ciao. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

La Rappresentante di lista Ciao ciao testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Lo scorso anno il duo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è stata una delle scommesse vinte di Amadeus che li ha voluti in gara dopo che nel 2020 erano stati ospiti di Rancore.

La loro Amare si è classificata all’undicesimo posto nella gara e ha conquistato il disco di platino (prima, e ad oggi unica, certificazione de La Rappresentante di lista).

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CIAO CIAO SIGNIFICATO

Ciao ciao mostra l’altro lato de LRDL, quello fuori dagli schemi, giocoso, ma sempre problematico e indagatore, curioso, poetico ed evocativo.

Il brano è il racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi del duo: una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto. Lo sfondo è quello del mondo per come lo conosciamo. La crisi, tra cambiamento climatico e turbamento sociale, è adesso.

Lo scenario apocalittico del brano riprende quello del romanzo pubblicato nel 2021 dal duo, MAIMAMMA. Con il romanzo, il brano in gara al Festival condivide l’universo narrativo e le tematiche, dall’eredità – disastrata – che abbiamo ricevuto a quella che lasceremo ai nostri figli, dall’ecologia al corpo.

Nel ritornello è proprio il corpo a tornare protagonista: un elemento presente da sempre nella produzione e nella poetica de LRDL, che in Ciao ciao è il nostro strumento principale per avvertire la vicinanza della fine e per reagire ad essa. È col corpo che possiamo far sentire il nostro dissenso.

La produzione dà al brano un carattere trascinante che attinge a un immaginario vintage portando LRDL in una dancehall degli anni ’70. Si susseguono esplosioni sonore come scene di un film una dietro l’altra, passando da atmosfere urban a ritmiche tribali.

ALBUM

Al momento non sono stati comunicati dettagli sull’uscita di un nuovo album del duo.

la rappresentante di lista ciao ciao testo e autori

Ciao Ciao è firmato nel testo da Veronica e Dario a cui si aggiungono per la musica Roberto Calabrese, Roberto Cammarata, Carmelo Drago e Simone Privitera.

La produzione del pezzo è di Simone Privitera in collaborazione con la coppia di Producer Papa D e Piccolo Cobra (già al lavoro sul precedente album, My Mamma).

“Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

con i piedi, con i piedi, con i piedi

ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

ciao ciao

e con le gambe, con il culo, coi miei occhi

ciao”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.

Foto di Gabriele Giussani