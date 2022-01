Sanremo 2022: Dargen D’Amico – Dove si balla. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Dargen D’Amico Dove si balla testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Jacopo D’Amico, questo il vero nome di Dargen, si tratta del debutto al Festival. Finora gli unici contatti con Sanremo sono stati la presenza nella commissione artistica di Area Sanremo nel 2013 e, lo scorso anno, nelle vesti di co-autore dei brani di Francesca Michielin con Fedez e di Annalisa. Ora però è il momento per l’artista di mettersi in gioco in prima persona forte anche dei numerosi successi realizzati per Fedez.

Dargen, come cantautore, ad oggi ha conquistato un disco d’oro con il brano Bocciofili (in collaborazione con Fedez e Mistico) nel 2017.

DARGEN D’AMICO DOVE SI BALLA SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Al momento non sono ancora state rilasciate informazioni sull’uscita del nuovo album dell’artista. Il precedente, Bir Tawil, risale al 2020.

DARGEN D’AMICO DOVE SI BALLA testo e autori

Il testo di Dove si balla è stato firmato dallo stesso Dargen insieme a Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts. Anche la musica vede lo nostro trio all’opera con l’aggiunta di Andrea Bonomo.

“Quindi dove andiamo?

Dove si balla

fottitene e balla

tra i rottami

balla per restare a galla…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.