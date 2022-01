Sanremo 2022: Emma – Ogni volta è così. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Emma Ogni volta è così testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Torna Emma al Festival di Sanremo. La sua è la terza partecipazione in gara dopo il debutto, avvenuto nel 2011 con Arriverà insieme ai Modà, e la vittoria del 2012 con Non è l’inferno. Un ritorno quindi a dieci anni dal trionfo ma dopo diverse comparsate sul palco dell’Ariston nelle vesti di presentatrice (con Carlo Conti e Arisa) e super ospite (da solo e con Alessandra Amoroso).

Ad oggi ha conquistato 28 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

EMMA OGNI VOLTA È COSÌ SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUm

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’uscita di un disco di Emma anche se potrebbe arrivare un repack con inediti del suo primo Best of, Best of me.

Emma ogni volta è così testo e autori

Il brano di Emma è stato scritto nel testo dalla stessa Emma con Davide Petrella. La musica invece è sempre di Petrella con Dario Faini alias Dardust. A dirigere l’orchestra per Emma ci sarà Francesca Michielin.

“Non so perché… ma ogni volta è così

ogni cosa è al suo posto

non mi piovere addosso

persi per strada a un incrocio

per un momento metti che il cielo

poi fosse il pavimento…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.