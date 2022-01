Sanremo 2022: Le Vibrazioni – Tantissimo. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Le Vibrazioni Tantissimo testo significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Per Le Vibrazioni questa è la quarta partecipazione.

Il loro debutto è al Festival di Sanremo 2005 quando si piazzarono al secondo posto della Categoria Gruppi con il brano Ovunque andrò.

Nel 2018 tornano in gara, dopo 13 anni, con il brano Così sbagliato. Il brano si classifica all’undicesimo posto ma da segnalare il riuscitissimo duetto con Skin nella quarta serata, brano che sarà pubblicato anche in questa versione.

L’ultima partecipazione è quella del primo Festival di Amadeus nel 2020 in cui la band milanese ha ottenuto il suo miglior piazzamento fermandosi ai piedi del podio con il brano Dov’è.

Da ricordare che durante le serate del Festival Le Vibrazioni erano accompagnate sul palco da Mauro Iandolo che ha portato per la prima volta al Festival la lingua dei segni.

Nell’epoca FIMI, dal 2010 ad oggi hanno conquistato 1 disco di platino e 2 dischi d’oro.

LE VIBRAZIONI TANTISSIMO SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente

ALBUM

A marzo dovrebbe uscire il nuovo album de Le Vibrazioni contenente il singolo sanremese Tantissimo. Clicca qui per dettagli e tracklist.

LE VIBRAZIONI TANTISSIMO testo e autori

Il testo è di Roberto Casalino, la musica è di Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Nicco Verrienti.

“Chiamiamo amore, per quante volte

facciamo finta di non ricordarci il nome

che sotto voce si sente eccome

ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

e anche se non lo dico

mi fa male tantissimo…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.