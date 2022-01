Sanremo 2022: Elisa – O forse sei tu. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Elisa O forse sei tu testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

A 21 anni dalla prima e unica partecipazione in gara al Festival di Sanremo, la cantautrice torna al Festival. E il precedente è importante visto che nel 2001 si presentava per la prima volta cantando un inedito in italiano (dopo la cover di Almeno tu nell’universo) e subito arrivò la vittoria con Luce (Tramonti a nord est).

La cantautrice ad oggi ha conquistato 35 dischi di platino e 9 dischi d’oro.

ELISA O FORSE SEI TU SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Il 18 febbraio uscirà per Island Records/Universal Music un doppio album di Elisa contenente canzoni in italiano e inglese. Anche il titolo è doppio: Ritorno al futuro / Back to the future. Qui potete trovare i primi dettagli.











ELISA O FORSE SEI TU testo e autori

O forse sei tu è stata scritta nella musica dalla sola Elisa che firma anche il testo, ma in collaborazione con Davide Petrella.

“Sarò tra le luci di mille città

tra la solita pubblicità

quella scusa per farti un po’ ridere

e io sarò

quell’istante che ti porterà

una piccola felicità

quella stupida voglia di vivere

Sempre…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.