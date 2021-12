Elisa svela “Ritorno al futuro / Back to the future”, il suo doppio album in italiano e inglese

Elisa nuovo album in arrivo nel mese di febbraio. La cantautrice infatti, in occasione del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo lancerà un doppio disco con Island Records / Universal Music Italia.

Sono passati ben 21 anni da quando una giovanissima Elisa, all’epoca reduce dalla pubblicazione del suo secondo progetto discografico, partecipava per la prima volta a Sanremo trionfando con Luce (tramonti a nord ovest).

Ora Elisa è pronta al ritorno con un brano intitolato O forse sei tu, canzone che potremo ascoltare dall’1 al 5 febbraio 2022 al Festival di Sanremo e che sarà contenuta nel nuovo disco dell’artista.

Elisa nuovo album

Il nuovo disco di Elisa arriverà dopo il successo di Diari aperti un disco uscito a fine ottobre del 2018 e ristampato con nuovi brani l’anno successivo (e il titolo Diari aperti segreti svelati) certificato con il doppio disco di platino.

Doppio questa volta sarà l’album… due dischi per rappresentare le due anime, complementari, della scrittura di Elisa. Quella degli esordi, in inglese, e quella della svolta, in italiano.

Anche il titolo dell’album, già disponibile in pre order e autografato, è doppio e rappresentato da due copertine: Ritorno al futuro / Back to the future. Qui sotto i link per il pre orde delle versioni doppio cd, doppio vinile, doppio cd autografato e doppio vinile autografato.











Ecco come Elisa, sui social, ha parlato del progetto e, sopratutto, della canzone che presenterà al Festival.

A volte nella musica, nella moda, nell’arte, nel cinema… in tante forme di espressione si ha a che fare con il tempo e lo spazio, e con una specie di sentire comune.

Con un’onda emotiva che appartiene a tutti, e in qualche modo raccontare quell’onda è una parte importante di quello di cui ci occupiamo.

E poi ci sono i sogni e le visioni. Io in questi due anni ho sognato tutte queste canzoni e mi ci sono sicuramente aggrappata più volte. Avevo delle visioni di noi tutti insieme, che le cantavamo, nei concerti che non potevamo fare. Volevo scrivere canzoni che potessero scuoterci e svegliarci e aiutarci a tirare fuori tutto quello che abbiamo messo dentro.

Sentivo il volume fortissimo dalle casse enormi chiuse nei magazzini ad aspettare di essere rimesse su un tir, per restituire i sogni a tutta la gente. Anche a me.

Io imperterrita e pur sentendomi a volte pazza e stupida andavo avanti, immaginavo tutto. Sognavo in grande, facevo esercizi di fantasia e di slancio, di proiezioni che ti salvano la vita, che ti fanno sentire emozioni forti. Ho fatto tutto quello che ho potuto e per questo sono felice. Dovevo fare di più, molto di più. Dovevo giustificare l’assenza, la mancanza, dovevo costruire nuovi motivi, nuovi binari su cui correre. Osservavo me stessa e il mondo e la pandemia, ero immobile ma questa immobilità mi ha portata a meditare per poi scegliere in modo più profondo e definitivo tutto quello che ho messo insieme in questo album doppio. Volevo il riscatto. Lo voglio sempre. Non importa se riesco ad ottenerlo, mi importa di come mi sento mentre lo cerco. “O Forse Sei Tu” è una stella del cielo che avevo sopra la testa in questi due anni, l’ho cercata e l’ho pensata un po’ più forte… nella notte…

Elisa è reduce dal lancio del suo nuovo singolo, Seta, brano che in poche settimane è salito sul podio dei brani più trasmessi dalle radio, primo tra i brani italiani.