Sanremo 2022: Giusy Ferreri – Miele. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Giusy Ferreri Miele testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Quarta partecipazione per l’artista al Festival. Giusy ha debuttato in gara nel 2011 con Il mare immenso ed è poi tornata altre due volte in gara. Nel 2014 con Ti porto a cena con me e nel 2017 con Fa talmente male.

L’artista non è mai stata molto fortunata al Festival dove si è classificata rispettivamente decima nel 2011, nona nel 2014, ed è stata eliminata in semifinale nel 2017.

Ad oggi la Ferreri è la terza artista lanciata da un Talent show italiano per numero di copie vendute. Nella sua carriera ha collezionato 18 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

GIUSY FERRERI MIELE SIGNIFICATO

La Ferreri, che sul palco dell’Ariston sarà diretta dal Maestro Enrico Melozzi, commenta così la sua canzone:

È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore.

ALBUM

È in programma l’uscita del nuovo disco di inediti della cantante per Columbia/Sony Music ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli.

GIUSY FERRERi Miele testo e autori

Miele porta la firma di Davide Petrella per quel che riguarda il testo mentre la musica è di Federica Abbate e di Takagi & Ketra, artisti con cui la cantante ha lanciato diverse hit estive negli ultimi 7 anni.

“Ahh non è miele

sono già sicura che

questo amore ci porta via

ubriachi di nostalgia

se ne va

e un motivo non c’è”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.

Foto di Cosimo Buccolieri