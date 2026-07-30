La quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026 è andata in onda giovedì 30 luglio 2026 in prima serata su Canale 5. Su questa pagina trovi la scaletta completa con l’ordine di uscita degli artisti e i brani cantati.
Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal palco di Piazza Quercia a Trani.
Scaletta completa
La serata è finita e con lei l’edizione 2026: qui sotto l’ordine di uscita completo
TIM Battiti Live 2026: quando è andata in onda la quinta puntata
|Data
|Giovedì 30 luglio 2026
|Orario
|Prima serata, dalle 21:30 circa
|Dove
|Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
|Location
|Piazza Quercia, Trani
|Conduzione
|Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia
|Puntata
|Quinta e ultima delle cinque in programma
TIM Battiti Live 2026 era in diretta o registrato?
Lo show è registrato. Le cinque puntate sono state incise in Piazza Quercia a Trani dal 24 al 28 giugno 2026 e sono andate in onda a cadenza settimanale nelle settimane successive. La messa in onda del 30 luglio era quindi differita, mentre lo streaming su Mediaset Infinity è stato contemporaneo alla trasmissione su Canale 5.
Vuoi consultare il calendario completo di TIM Battiti Live 2026? Nell’articolo dedicato trovi tutte le puntate, i cast, i conduttori e le informazioni sulla messa in onda: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.
Il cast della quinta puntata del 30 luglio
Questi gli artisti che si sono esibiti sul palco di Trani nell’ultima puntata:
- Arisa
- Baby K
- Cioffi
- Clara
- Cristiano Malgioglio
- Gabry Ponte
- Gemelli DiVersi
- Irama
- J-Ax
- Le Vibrazioni
- Lorenzo Salvetti
- Ludwig
- Malika Ayane
- Mara Sattei
- Marco Mengoni e Angelina Mango
- Nino D’Angelo
- Noemi
- Enrico Nigiotti
- Rhove
- Fabio Rovazzi
- Samurai Jay
- Sangiovanni
- Sayf
- Serena Brancale
TIM Battiti Live 2026: la scaletta e l’ordine di uscita del 30 luglio
Questa la scaletta completa della quinta puntata, con l’ordine di uscita degli artisti e i brani eseguiti.
|#
|Artista
|Brano
|1
|Noemi
|Tu cosa fai stasera
|2
|Noemi
|Se t’innamori muori
|3
|Marco Mengoni & Angelina Mango
|Canto d’amore
|4
|Serena Brancale
|Anema e core, Serenata
|5
|Sayf
|Buona domenica, Tu mi piaci tanto
|6
|Cristiano Malgioglio
|Amore di contrabbando
|7
|Samurai Jay
|Flamenco paranoia, Ossessione
|8
|Irama
|Cabana
|9
|Malika Ayane
|Una possibilità
|10
|Clara & Sangiovanni
|Le ragazze
|11
|J-Ax
|Italia Starter Pack
|12
|Baby K
|Tucamarena, Non mi basta più
|13
|Irama
|Mediterranea
|14
|Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo
|La costiera Amalfitana
|15
|Gabry Ponte
|Dj Set
|16
|Lorenzo Salvetti
|Dimmelo tu
|17
|Arisa
|Rugiada
|18
|Mara Sattei ed Enrico Nigiotti
|Sabato sera
|19
|Rhove
|Pelè, Parapluie
|20
|Gemelli DiVersi
|Desiderio
|21
|Ludwig
|Ti soffro, Domani ci passa
|23
|Cioffi
|Farfalle nello stomaco
|23
|Le Vibrazioni
|Ambiguità
|23
|Clara
|Uragani
|23
|Eddie Brock
|Avvoltoi, Non è mica te
Scaletta completa della quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026, andata in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.
Con Trani si chiude TIM Battiti Live 2026
Con la puntata del 30 luglio si chiude l’edizione 2026 di TIM Battiti Live. Le cinque serate, registrate a Trani in Piazza Quercia tra il 24 e il 28 giugno, sono andate in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity nel corso di luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Le scalette di tutte le puntate, i cast e il calendario dell’edizione li trovi qui: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.