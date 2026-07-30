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Battiti Live 2026 saluta Trani: tutti i cantanti e i brani della quinta puntata

Ventitré esibizioni sul palco di Piazza Quercia, da Marco Mengoni e Angelina Mango a Gabry Ponte.

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Fabio Rovazzi, Ilary Blasi e Daniele Battaglia conduttori di Battiti Live 2026
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La quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026 è andata in onda giovedì 30 luglio 2026 in prima serata su Canale 5. Su questa pagina trovi la scaletta completa con l’ordine di uscita degli artisti e i brani cantati.
Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal palco di Piazza Quercia a Trani.

Scaletta completa

La serata è finita e con lei l’edizione 2026: qui sotto l’ordine di uscita completo

TIM Battiti Live 2026: quando è andata in onda la quinta puntata

Data Giovedì 30 luglio 2026
Orario Prima serata, dalle 21:30 circa
Dove Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Location Piazza Quercia, Trani
Conduzione Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia
Puntata Quinta e ultima delle cinque in programma

TIM Battiti Live 2026 era in diretta o registrato?

Lo show è registrato. Le cinque puntate sono state incise in Piazza Quercia a Trani dal 24 al 28 giugno 2026 e sono andate in onda a cadenza settimanale nelle settimane successive. La messa in onda del 30 luglio era quindi differita, mentre lo streaming su Mediaset Infinity è stato contemporaneo alla trasmissione su Canale 5.

Vuoi consultare il calendario completo di TIM Battiti Live 2026? Nell’articolo dedicato trovi tutte le puntate, i cast, i conduttori e le informazioni sulla messa in onda: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.

Il cast della quinta puntata del 30 luglio

Questi gli artisti che si sono esibiti sul palco di Trani nell’ultima puntata:

  • Arisa
  • Baby K
  • Cioffi
  • Clara
  • Cristiano Malgioglio
  • Gabry Ponte
  • Gemelli DiVersi
  • Irama
  • J-Ax
  • Le Vibrazioni
  • Lorenzo Salvetti
  • Ludwig
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Marco Mengoni e Angelina Mango
  • Nino D’Angelo
  • Noemi
  • Enrico Nigiotti
  • Rhove
  • Fabio Rovazzi
  • Samurai Jay
  • Sangiovanni
  • Sayf
  • Serena Brancale

TIM Battiti Live 2026: la scaletta e l’ordine di uscita del 30 luglio

Questa la scaletta completa della quinta puntata, con l’ordine di uscita degli artisti e i brani eseguiti.

# Artista Brano
1 Noemi Tu cosa fai stasera
2 Noemi Se t’innamori muori
3 Marco Mengoni & Angelina Mango Canto d’amore
4 Serena Brancale Anema e core, Serenata
5 Sayf Buona domenica, Tu mi piaci tanto
6 Cristiano Malgioglio Amore di contrabbando
7 Samurai Jay Flamenco paranoia, Ossessione
8 Irama Cabana
9 Malika Ayane Una possibilità
10 Clara & Sangiovanni Le ragazze
11 J-Ax Italia Starter Pack
12 Baby K Tucamarena, Non mi basta più
13 Irama Mediterranea
14 Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo La costiera Amalfitana
15 Gabry Ponte Dj Set
16 Lorenzo Salvetti Dimmelo tu
17 Arisa Rugiada
18 Mara Sattei ed Enrico Nigiotti Sabato sera
19 Rhove Pelè, Parapluie
20 Gemelli DiVersi Desiderio
21 Ludwig Ti soffro, Domani ci passa
23 Cioffi Farfalle nello stomaco
23 Le Vibrazioni Ambiguità
23 Clara Uragani
23 Eddie Brock Avvoltoi, Non è mica te

Scaletta completa della quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026, andata in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.

Con Trani si chiude TIM Battiti Live 2026

Con la puntata del 30 luglio si chiude l’edizione 2026 di TIM Battiti Live. Le cinque serate, registrate a Trani in Piazza Quercia tra il 24 e il 28 giugno, sono andate in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity nel corso di luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Le scalette di tutte le puntate, i cast e il calendario dell’edizione li trovi qui: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.

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