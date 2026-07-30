La quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026 è andata in onda giovedì 30 luglio 2026 in prima serata su Canale 5. Su questa pagina trovi la scaletta completa con l’ordine di uscita degli artisti e i brani cantati.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal palco di Piazza Quercia a Trani.

Scaletta completa La serata è finita e con lei l’edizione 2026: qui sotto l’ordine di uscita completo

TIM Battiti Live 2026: quando è andata in onda la quinta puntata

Data Giovedì 30 luglio 2026 Orario Prima serata, dalle 21:30 circa Dove Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity Location Piazza Quercia, Trani Conduzione Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia Puntata Quinta e ultima delle cinque in programma

TIM Battiti Live 2026 era in diretta o registrato?

Lo show è registrato. Le cinque puntate sono state incise in Piazza Quercia a Trani dal 24 al 28 giugno 2026 e sono andate in onda a cadenza settimanale nelle settimane successive. La messa in onda del 30 luglio era quindi differita, mentre lo streaming su Mediaset Infinity è stato contemporaneo alla trasmissione su Canale 5.

Vuoi consultare il calendario completo di TIM Battiti Live 2026? Nell’articolo dedicato trovi tutte le puntate, i cast, i conduttori e le informazioni sulla messa in onda: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.

Il cast della quinta puntata del 30 luglio

Questi gli artisti che si sono esibiti sul palco di Trani nell’ultima puntata:

Arisa

Baby K

Cioffi

Clara

Cristiano Malgioglio

Gabry Ponte

Gemelli DiVersi

Irama

J-Ax

Le Vibrazioni

Lorenzo Salvetti

Ludwig

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Mengoni e Angelina Mango

e Nino D’Angelo

Noemi

Enrico Nigiotti

Rhove

Fabio Rovazzi

Samurai Jay

Sangiovanni

Sayf

Serena Brancale

TIM Battiti Live 2026: la scaletta e l’ordine di uscita del 30 luglio

Questa la scaletta completa della quinta puntata, con l’ordine di uscita degli artisti e i brani eseguiti.

Scaletta completa della quinta e ultima puntata di TIM Battiti Live 2026, andata in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.

Con Trani si chiude TIM Battiti Live 2026

Con la puntata del 30 luglio si chiude l’edizione 2026 di TIM Battiti Live. Le cinque serate, registrate a Trani in Piazza Quercia tra il 24 e il 28 giugno, sono andate in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity nel corso di luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Le scalette di tutte le puntate, i cast e il calendario dell’edizione li trovi qui: Battiti Live 2026: date, conduttori e cantanti.