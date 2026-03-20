20 Marzo 2026
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20 Marzo 2026

Cioffi, nuovo singolo con Noemi: ecco lo spoiler del testo

Il brano, di cui non si conosce ancora il titolo, sarà presentato dal vivo al Battiti Live Spring su Canale 5.

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Cioffi e Noemi annunciano un nuovo singolo in duetto
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Cioffi torna con un nuovo singolo e lo fa alzando l’asticella: il prossimo brano sarà un duetto inedito con Noemi. Il titolo non è ancora stato ufficializzato, ma il cantautore ha già condiviso un primo spoiler del testo su TikTok, anticipando una collaborazione che per peso dei nomi coinvolti segna un salto di qualità nel suo percorso.

Dopo l’uscita estiva del 2025 di Sola (Ti amo), rilettura del classico di Umberto Tozzi realizzata in collaborazione con l’artista spagnola Mar Lucas, il cantautore conferma la sua attitudine per le collaborazioni. Nel suo storico figurano già brani con Alfa, Random ed Emanuele Aloia. A questo si aggiunge un percorso costruito con metodo: l’album Passa tutto alla tua età del 2023, il ruolo di conduttore su Rds Next, il supporto ai suoi brani di network come Radio Italia e le emittenti del gruppo Mediaset, e il lavoro con producer del calibro di Room9 e Machweo.

Cioffi e Noemi: lo spoiler del testo del nuovo brano

Questi i primi versi del brano svelati sui social:

“Vorrei che fossi qui
dimmi come si fa a stare senza di te
ti giuro che io non posso pensarti
con un’altra al mio posto
tutte le cose che volevo dire”

Il debutto live a Battiti Live Spring. Prossimo obiettivo Sanremo 2027?

L’attesa per ascoltare il brano per intero non sarà lunga. La canzone farà infatti parte della scaletta del Battiti Live Spring, il nuovo spin-off primaverile dello storico evento musicale targato Radio Norba.

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il programma condotto da Michelle Hunziker e Alvin sarà prossimamente in onda su Canale 5. Entrambi gli artisti figurano nel cast ufficiale dell’evento, rendendo il palco di Piazza Trento e Trieste la cornice ideale per il battesimo live di questa nuova collaborazione.

Letta in prospettiva, la mossa di questo nuovo duetto sembra tracciare una direzione precisa. La costruzione di un repertorio solido, i passaggi televisivi di peso e l’affiancamento con nomi consolidati come Noemi fanno pensare a una strategia orientata verso il Festival di Sanremo 2027, costruendo credibilità e numeri prima di tentare il grande salto sull’Ariston.

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