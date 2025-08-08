8 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
Interviste
8 Agosto 2025

Cioffi e Mar Lucas accendono l’estate con “Sola (Ti Amo)” e annunciano…

Il brano sorride in superficie, ma piange sottopelle, esplorando una nuova sfumatura del concetto di solitudine

Interviste di Lorenza Ferraro
Cioffi Mar Lucas intervista Sola (Ti Amo)
L’intervista a… Cioffi e Mar Lucas: i due artisti tornano con un duetto internazionale sulle note di Sola (Ti Amo).

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 18 luglio per Warner Music Italy, Sola (Ti Amo) è il nuovo singolo di Cioffi e Mar Lucas, che ci regalano un duetto internazionale con una personalissima re-interpretazione di Ti Amo, iconico brano di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi che ha riscosso un successo senza tempo in tutto il mondo.

Presentato in anteprima al RDS Festival, il brano – una ballata travestita da tormentone – è infatti costruito sulla reprise dello storico brano dell’artista piemontese e racconta di quando ci sente soli pur non essendolo fisicamente. Di fatto, può capire di sentirsi invisibili o – peggio ancora – di avere accanto una persona distratta, assente e, per l’appunto, invisibile!

Cioffi e Mar Lucas cover Sola (Ti Amo)

“SOLA (TI AMO)”, L’INTERVISTA A CIOFFI E MAR LUCAS

Durante l’intervista Cioffi e Mar Lucas ci hanno raccontato come si sono conosciuti, per poi parlarci della genesi del loro nuovo singolo, in cui hanno deciso di esplorare una sfumatura inedita del concetto di solitudine.

Ma non è tutto! I due artisti ci hanno infatti svelato di aver già registrato in studio anche una versione interamente in lingua spagnola del brano, che vedrà la luce prossimamente.

Nel mentre, la loro Sola (Ti Amo) è la canzone più cercata dagli italiani su Shazam ed è attualmente nella Top 30 dei brani più trasmessi dalle radio italiane (classifica EarOne).

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per conoscere un po’ meglio Cioffi e Mar Lucas.

All Music Italia

