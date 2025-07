“SOLA (Ti amo)” è la nuova canzone di Cioffi in duetto con Mar, Il brano riprende la celebre hit di Tozzi

Cioffi SOLA (Ti amo) testo e significato del nuovo singolo che lo vede duettare con l’artista spagnola Mar Lucas.

Con l’estate ormai nel vivo, Cioffi è pronto a tornare con un nuovo singolo che si candida a diventare tra i brani più riconoscibili dell’estate 2025. Il titolo è SOLA (Ti amo) e a firmarlo con lui c’è una voce internazionale: Mar Lucas.

SOLA (Ti amo) arriva dopo il successo dei singoli Ex (che conteneva un sample di New Soul di Yael Naim), Bogotà e Ragazzi lì, pubblicato ad aprile 2025.

Un nuovo singolo con un sample celebre: Ti amo di Umberto Tozzi

SOLA (Ti amo), in uscita per Warner Music, si costruisce attorno a uno dei sample italiani più iconici nel mondo: Ti amo di Umberto Tozzi. Un brano che ha fatto la storia del pop italiano e che ora rivive in chiave pop internazionale nel nuovo duetto firmato da Cioffi e Mar Lucas.

La canzone è stata presentata in anteprima al RDS Festival, l’evento estivo organizzato dall’emittente radiofonica in cui Cioffi è anche uno dei volti di punta sulla piattaforma RDS Next.

Chi è Mar Lucas, la voce spagnola che accompagna Cioffi

Mar Lucas è una delle giovani voci latine più in vista della nuova generazione. Influencer e cantante, ha già collaborato con artisti come Lérica in Llorando en el Lambo, L.Gante in Readyactiva, MAYO in Decírtelo, Lasso in Pastilla pa dormir e Mango in La Difícil.

Il duetto con Cioffi rappresenta la sua prima incursione ufficiale nel mercato italiano e lo fa in una veste pop malinconica e radiofonica, perfetta per l’estate ma con un sottotesto più amaro.

cioffi sola (ti amo) significato del

SOLA (Ti amo) è un pezzo malinconico travestito da hit estiva. Con un arrangiamento accattivante ma una narrazione dolorosa, racconta la solitudine che si prova accanto a chi si ama ma che non c’è mai davvero.

Il sample di Ti amo diventa così il cuore pulsante di un brano che gioca sul paradosso: ripetere una frase d’amore universale mentre ci si sente totalmente ignorati. Un sentimento che molti giovani riconosceranno.

Il testo di SOLA (Ti amo)

Ecco una parte del testo del nuovo brano di Cioffi feat. Mar Lucas:

Possiamo pure litigare

Scrivi solo dove e quando

Ho il cuore che sta accellerando

Sappiamo bene come sa

Volere bene chi è bugiardo

Forse questa è l’unica

Volta che dico la verità

Giuro che questa notte la passo solo con te

Perché

Ti amo

Anche se non te lo dico

Ti amo

Che mi lasci sola

Sola sola solamente

Tutta la notte a girarmi nel letto

Che stupida

Ti amo

Anche quando me lo dici

Ti amo

E mi lasci sola

Sola sola solamente

Tutta la notte ti aspetto al telefono

Ti amo ti

Scusa se non rispondo

Mi fa troppo male

La tua voce nella testa

È come una canzone da dimenticare

Quando non ti dà

Con le nuvole che cade

Perché te lo giuro