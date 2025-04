Cioffi: ricordi che non smettono di bruciare ed emozioni che restano anche quando tutto cambia in “Ragazzi lì”

Ragazzi lì testo e significato della nuosva ballad, sospesa tra nostalgia e sogno, di Cioffi.

Fuori da venerdì 18 aprile per Warner Music Italy il nuovo singolo di Cioffi, un brano intimo e malinconico che racconta il tempo, i ricordi e tutto quello che resta incollato all’anima.

Il brano arriva dopo l’ottima accoglienza ricevuta con BOGOTÀ e vede ancora una volta alla produzione i ROOM9 e Machweo che hanno saputo costruire un’atmosfera rarefatta ma intensa. Ogni dettaglio sonoro è pensato per esaltare la narrazione, creando un paesaggio sonoro che si muove tra suoni ovattati, delay leggeri e un’impronta sognante.

Cioffi Testo e significato di RAGAZZI LÌ

Ragazzi lì è una fotografia emozionale che si muove tra passato e presente. I versi, intrisi di malinconia, raccontano quei momenti condivisi che, anche se lontani, restano impressi nella memoria come scene di un film che torna in loop.

Una ballad alternativa che sa essere dolce e graffiante al tempo stesso, capace di toccare corde profonde. La voce di Cioffi, mai sopra le righe, accompagna il racconto come un filo sottile che lega sogno e realtà.

TESTO

eravamo quei ragazzi lì

una maglietta dentro i jeans

ricordi che

sognavi l’America con i drive in

tuo padre ti voleva qui

non piangere

noi che non avevamo niente

solo sogni e adrenalina

gli occhi stanchi dai discorsi della sera prima

Correva il tempo a quell’età

il bacardi seduta ad un bar

eri piccola

non ti sei mai spenta sei sempre la stessa

cresciuta da sola fra i banchi di scuola

non dirmi che è tardi

che passano gli anni

e se

piove con quella canzone non mi pensi mai

tornerò tornerò

sempre lì al solito posto

io e te, ma che show, viversi a qualsiasi costo

noi siamo cresciuti insieme

liberi da ‘ste catene

promettimi che tutto questo resterà così

eravamo quei ragazzi lì

con l’incubo del lunedì

una maglietta dentro ai jeans

le wiston blu che fumo da solo

aspettando un treno

che mi riporterà, riporterà, riporterà

da te

schiavi di questa routine

di un tempo che non è più nostro

ricordi la mia fissa per i blink

la primavera e i colibrì

dai dimmi che

non ci siamo spenti

siamo sempre gli stessi

che abbiamo cambiato soltanto città

e chissene frega

se è tardi per cena

tanto a casa non c’è più tua madre che ti sgriderà

tornerò tornerò

sempre lì al solito posto

io e te, ma che show, viversi a qualsiasi costo

noi siamo cresciuti insieme

liberi da ‘ste catene

promettimi che tutto questo resterà così

eravamo quei ragazzi lì

con l’incubo del lunedì

una maglietta dentro i jeans

le wiston blu che fumo da solo

aspettando un treno

che mi riporterà, riporterà, riporterà da te

che mi riporterà da te

eravamo, eravamo, quei ragazzi lì