Cioffi: “Bogotà” è il racconto autentico della paura di amare

Cioffi lancia Bogotà, testo e significato del nuovo singolo.

Dopo Ex, Cioffi torna con un nuovo singolo. Bogotà – questo è il titolo – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 30 novembre e in radio dal 6 dicembre 2024 per Warner Music Italy.

Con Bogotà, Cioffi dimostra la propria versatilità e la profondità della sua musica, volta ad emozionare un pubblico sempre più ampio. Dal debutto nel 2020 con il singolo Anima Fragile, il cantautore salentino continua a costruire un percorso artistico riconoscibile.

Cioffi bogotà significato del brano

Bogotà segna un’evoluzione stilistica e narrativa nella carriera di Cioffi. Il precedente brano Ex, che ha conquistato il pubblico di TikTok, trattava la fine di una relazione in modo leggero e scanzonato. Questo nuovo singolo ha un carattere più intimo ed è caratterizzato dal racconto di emozioni profonde.

Prodotto da Machweo e Room9, Bogotà rappresenta un cambio di registro per il giovane cantautore salentino. Il brano svela un lato più sensibile e introspettivo della sua scrittura. Il pezzo è costruito su un crescendo emozionale. L’inizio, intimo e sussurrato, si trasforma in un’esplosione sonora nel ritornello, dove Cioffi racconta con autenticità una storia personale che diventa universale.

Oltre a Cioffi (all’anagrafe, Andrea Cioffi), gli autori di Bogotà sono Giorgio Spedicato, Gianni Schirinzi, Cecilia Del Bono, Marco Salvaderi, Lorenzo Pablo Santarelli, Kende.

CIOFFI BOGOTÀ TESTO

Ti giuro che non piangerai

anche quando sarà finita

si vede che sei buona

che ti han reso cattiva

sta vita prende a schiaffi

mi odierai in quelle notti in bianco

da sola mentre ascolti “Sally”

io Il Solito Dandi

vorrei lasciarmi andare

ma tutto questo è film

O forse è solo un confine

o solo paura se mi prendi davvero

ti giuro è la fine

ho un cuore che batte

rimbomba più forte

di un coro degli ultras

pistole a Bogotà

ma quale verità? ti va, ti va?

di un po’ di libertà

di maschere antigas

e poi spaccarsi al bar

per carità

avere un’amica, una via d’uscita

cantare, stonare, scopare ti va?

di fare una sfida, stressarsi la vita

amarsi e lasciarsi come Brad & Angelina

Ti giuro che io ti amerei, eh

ma come si fa

un’anima dannata

tu bella e tormentata

ridi seduta ad un bar, proprio in quel bar

dove quel piccolo uomo ti ha spezzato il cuore

una sera di maggio

si vede che sei buona

che ti han reso cattiva

O forse è solo un confine

o solo paura se mi prendi davvero

ti giuro è la fine

ho un cuore che batte

rimbomba più forte

di un coro degli ultras

pistole a Bogotà

ma quale verità? ti va, ti va?

di un po’ di libertà

di maschere antigas

e poi spaccarsi al bar

per carità

avere un’amica, una via d’uscita

cantare, stonare, scopare ti va?

di fare una sfida, stressarsi la vita

amarsi e lasciarsi come Brad & Angelina

È solo un confine

o solo paura se mi prendi davvero

ti giuri è la fine

la fine