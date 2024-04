Per il primo singolo con Warner Music, “Ex”, Cioffi riprende il sample di “New soul”

Cioffi Ex testo e significato del nuovo singolo che riprende il sample di New Soul di Yael Naim.

Il cantautore salentino Cioffi, all’anagrafe Andrea Cioffi, dopo una serie di singoli pubblicati a partire dal 2020, anno in cui ha lanciato “Anima fragile“, e una serie di collaborazioni prestigiose (Emanuele Aloia, Blind, Random e Alfa), un percorso che è confluito nel 2023 nell’album d’esordio “Passa tutto alla tua età“, torna con un nuovo singolo, il primo dopo la firma del contratto con Warner Music Italy.

Il nuovo brano, “Ex“, verrà lanciato Venerdì 19 aprile.

Cioffi Ex significato del brano

Prodotto da Alessandro Gemelli e ROOM9, “Ex“, prende vita sulle note dell’iconico sample di “New Soul”, reimmaginato e reinterpretato in una chiave urban pop contemporanea, Cioffi racconta in maniera leggera e scanzonata, efficace ma non banale, la fine di una relazione – una relazione che, probabilmente, era destinata a finire.

CIOFFI EX TESTO E AUDIO

In arrivo il 19 aprile