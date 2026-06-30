Testo e significato di Carmela, il nuovo singolo di Cioffi, in radio e in digitale dal 3 luglio 2026 per Cioffi / Warner Records. Un brano estivo che mette al centro un tema universale, il tradimento, trattato con ironia e ritmo.

Cioffi, Carmela: di cosa parla il brano

Dopo Farfalle (nello stomaco), il singolo realizzato insieme a Noemi, Cioffi torna con un pezzo costruito per l’estate: ritmo coinvolgente, sonorità solari e un ritornello immediato. Ma sotto la superficie ballabile, Carmela affronta uno dei temi più raccontati di sempre, il tradimento.

Il brano dà voce sia a chi tradisce sia a chi viene tradito, alternando confessioni, errori e contraddizioni. Lo stile di Cioffi resta diretto e senza filtri: invece di trattare la delusione amorosa come un dramma, la trasforma in un’esplosione di energia, sintetizzata in una frase tanto semplice quanto liberatoria, quel “ma chissenefrega” che diventa il cuore emotivo del pezzo.

Il risultato è una canzone che alterna leggerezza e fondo amaro: dietro la spinta estiva e l’ironia, resta il racconto di una relazione finita male, riletta con il sorriso anziché con il rancore.

Cioffi, Carmela: il significato del testo

[ANALISI DEL TESTO – da completare con i versi del brano quando disponibili]

Cioffi, Carmela: il testo

Di seguito il testo del brano.

Testo in arrivo dal 3 luglio 2026.

Crediti del brano

Titolo: Carmela

Artista: Cioffi

Etichetta: Cioffi / Warner Records

Produttore artistico: Room9

Autori: Andrea Cioffi, Daniele Chiarolanza, Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Marco Rettani, Fabrizio Cogliati, Enrico Crocco

Edizioni: MAMELY, The Beautiful Ones, Sony Music Publishing (Italy)

Radio date: 3 luglio 2026