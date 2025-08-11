11 Agosto 2025
Dopo Sanremo 2025 e “Scelte stupide” con Fedez, Clara torna a ferragosto con “Uragani”

Il brano esce in anteprima esclusiva per le radio

Clara presenta Uragani, nuovo singolo pop 2025 scritto con La Cava e Abbate
Clara Uragani, testo e significato del nuovo singolo in uscita in anteprima in radio venerdì 15 agosto.

Per Clara il 2025 è un anno all’insegna delle conferme. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo per la seconda volta, dove ha presentato il brano Febbre, l’artista ha proseguito la sua stagione musicale estiva con Scelte stupide, duetto con Fedez che ha trovato spazio nelle playlist radiofoniche e digitali.

Ora è il momento di un nuovo capitolo: Uragani, il singolo che Clara lancerà in anteprima esclusiva per la programmazione radiofonica a partire da venerdì 15 agosto 2025 per Warner Music. La data di uscita sulle piattaforme digitali non è ancora stata annunciata, aumentando l’attesa tra i fan.

Uragani: una tempesta emotiva in musica

Scritta da Clara Soccini insieme ad Alessandro La Cava, Federica Abbate, Giordano Cremona, Federico Mercuri ed Eugenio Maimone, Uragani è prodotta da Merk & Kremont e si muove nel territorio del pop.

Il brano racconta una relazione segnata da un’attrazione potente, capace di accendere e distruggere allo stesso tempo, tra desiderio di libertà e bisogno di non farsi imprigionare dalle aspettative altrui.

La protagonista del testo è consapevole della propria identità e non accetta compromessi che possano snaturarla (“non sono come tu mi vuoi”). Gli “uragani” del titolo diventano metafora di quelle parole, emozioni e conflitti che travolgono una storia, lasciando segni profondi. È un racconto in prima persona, diretto e senza filtri, che alterna fragilità e forza, dolcezza e rabbia, con immagini vivide come “si aprono due ali quando ti allontani” o “mi lanciavi addosso gli uragani”.

Testo di Uragani

Bastarda scritto sulla maglia
Che vuole cambiare vita
Che ha bisogno d’aria

E Impazzirai
Non sono come tu mi vuoi
Pretendi ancora gli occhi miei
Perché tu non riesci a starne senza

Ma togli le tue mani, mani
Dentro le mie mani, mani
Che non respiro
Perché
Si aprono due ali, ali, ali

