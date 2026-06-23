Testo e significato di Parapluie, il nuovo singolo di Rhove, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 giugno.

Il brano inaugura una nuova fase del percorso dell’artista, tra energia urban, melodia e storytelling personale. Parapluie è stato scritto da Rhove e prodotto da MADFINGERZ, Made, Mirror B e Usa Beats.

Rhove – Parapluie : il significato del brano

Come spesso accade nei suoi pezzi, dietro Parapluie c’è una necessità di esprimersi più che la rincorsa alla classifica. I luoghi lontani che l’artista attraversa diventano metafora di una ricerca personale, di uno sguardo rivolto dentro se stessi attraverso nuove culture, da cui Rhove esce arricchito e con nuove consapevolezze, senza perdere la propria autenticità.

A proposito del brano e dei suoi spostamenti, l’artista ha dichiarato: “il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso, più posti giro, più culture conosco, più posso capire delle parti di me che non conoscevo, e qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine”.

Rapper sempre “positivo”, che nei suoi testi non ha mai idolatrato droghe o violenza, Rhove negli anni si è dedicato alla musica, alla meditazione e alle sue passioni più grandi, come lo sport e il surf. Un’attitudine che ritorna anche in questo nuovo brano e nel suo modo di raccontarsi.

Il videoclip di Parapluie girato a Bangkok

Il videoclip è stato girato in Thailandia, a Bangkok, tra scenari urbani e spazi aperti in cui l’artista appare a contatto con la natura e con gli animali, tra cui gli elefanti. È un nuovo tassello del percorso intorno al mondo che Rhove sta compiendo nell’ultimo periodo: il video del precedente singolo, Femmina, era stato girato in Marocco.

Il testo di Parapluie

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di Parapluie sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 26 giugno, giorno di uscita del singolo.

Una nuova fase per Rhove

Con 19 dischi di platino, 9 d’oro e oltre 1 miliardo e 900 milioni di stream, Rhove è una delle voci più riconoscibili del rap italiano, da Shakerando al primo album Popolari (2024). Parapluie prosegue il percorso aperto a inizio anno da Femmina, il singolo col videoclip girato in Marocco, confermando la cifra introspettiva e i video girati in giro per il mondo.

Crediti del brano

Titolo: Parapluie

Artista: Rhove

Autore: Rhove

Produzione: MADFINGERZ, Made, Mirror B, Usa Beats

Data di uscita: 26 giugno 2026