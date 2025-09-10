Spotify rinnova la playlist RADAR Global e dà il benvenuto a una nuova funzionalità: Lossless

Spotify: una nuova playlist RADAR Global e… l’arrivo di Lossless su Premium.

Per celebrare il traguardo del programma globale di Spotify, che in 5 anni ha supportato più di 1.000 artisti, la playlist RADAR Global si rinnova, ospitando – per un periodo di tempo limitato – i brani dei 100 artisti RADAR più ascoltati in tutto il mondo.

E tra loro ci sono Blanco (Notti in Bianco), Tony Boy (Leanin’), Rhove (Shakerando) e Rondodasosa (MOVIE feat Central Cee).

Ma le novità non finiscono qui! La nota piattaforma di streaming ha infatti annunciato anche l’arrivo di Lossless: una nuova funzionalità, a disposizione di tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Premium, che offre la più alta qualità audio (fino a 24-bit/44-1 kHz in formato FLAC) per la musica su Spotify.

SPOTIFY: IL PROGRAMMA GLOBALE RADAR

Dal suo lancio ad oggi, RADAR ha coinvolto oltre 180 mercati, contribuendo a plasmare il futuro della musica e offrendo agli artisti non solo un trampolino di lancio, ma anche – e soprattutto – strumenti concreti per costruire carriere durature e raggiungere i propri fan in ogni angolo del pianeta.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro. Gli artisti RADAR hanno generato oltre 338 miliardi di stream e sono stati “scoperti” più di 6,5 miliardi di volte sulla piattaforma. Le loro tracce, inoltre, sono state aggiunte a più di 1,5 milioni di playlist curate da Spotify e a oltre 1,1 miliardi di playlist create dagli utenti.

Un successo – questo – che conferma l’impatto globale del programma e il desiderio degli ascoltatori di scoprire nuovi talenti.

“Raggiungere questo traguardo in soli cinque anni dimostra che la voglia di scoperta è universale. Gli ascoltatori vogliono essere parte del viaggio di un artista fin dall’inizio e RADAR è diventato il ponte tra questa curiosità e un’opportunità concreta”, ha dichiarato la Global Head of Music Editorial di Spotify Sulinna Ong.

Poi, ha aggiunto: “RADAR è sviluppo, è essere presenti in quel momento fragile in cui il primo entusiasmo può trasformarsi in qualcosa di grande. Ed è proprio questo che rende la scoperta così emozionante: non solo trovare talenti, ma aiutarli a crescere”.

SPOTIFY RADAR ITALIA: DA BIGMAMA A EMMA NOLDE

In Italia, in cinque anni, RADAR ha dato spazio a oltre 40 giovani artisti, che hanno contribuito a rendere la scena musicale italiana sempre più inclusiva, rappresentativa e in sintonia con le nuove generazioni.

E se il 2025 ha premiato Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf e camoufly, dal 2020 al 2024 Spotify ha accompagnato in un percorso di crescita artisti che si sono ormai definitivamente affermati nell’attuale scena musicale nazionale: da BigMama a Mara Sattei, passando per Ariete e i bnkr44.